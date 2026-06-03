கம்போடியாவில் அறிமுகமான யு.பி.ஐ. - இனி பணப்பரிமாற்றம் மிகவும் ஈசி..!

கம்போடியாவில் யு.பி.ஐ. (UPI) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் இப்போது அந்நாட்டில் உள்ள 4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் மொபைல் செயலிகள் மூலம் நேரடியாக பணம் செலுத்த முடியும்.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை உள்கட்டமைப்பை சர்வதேச அளவில் விரிவுபடுத்துவதற்கும், பயணிகளின் சர்வதேச செலவினங்களை எளிமையாக்குவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளில் இந்த நடவடிக்கை மற்றுமொரு படியாகும்.
தேசிய பேமெண்ட் கார்ப்பரேஷனின் (NPCI) சர்வதேச பிரிவான NPCI ஓவர்சீஸ் பேமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் (NIPL) மற்றும் கம்போடியாவின் ACLEDA வங்கி பி.எல்.சி. ஆகியவை இந்த வசதியை வழங்குவதற்காக கூட்டு சேர்ந்துள்ளன.
இந்த ஒப்பந்தம், பாகோங் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவு முறையின் கீழ் செயல்படும் KHQR என அழைக்கப்படும் கம்போடியாவின் தேசிய QR கொடுப்பனவு சூழலமைப்பை, இந்தியாவின் UPI நெட்வொர்க்குடன் இணைக்கிறது.
பயணிகள், இந்திய வங்கிகள் மற்றும் கட்டண சேவை வழங்குநர்களின் பங்கேற்கும் UPI செயலிகளை பயன்படுத்தி, கம்போடிய வணிகர்களால் காட்டப்படும் KHQR குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் உடனடியாகப் பணம் செலுத்தலாம்.