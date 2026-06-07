செறிவூட்டப்பட்ட யூரேனியத்தை அழிக்க ஈரானுடன் பணியாற்ற தயார் - அதிபர் டிரம்ப்

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மூன்று மாதங்களாக நீடித்து வரும் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர தெஹ்ரானுடன் ஒரு உடன்பாட்டை எட்ட முடிந்தால், ஈரானிடம் உள்ள அதிக செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை மீட்டு அழிப்பதற்கு அமெரிக்கா ஈரானுடன் இணைந்து செயல்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனல்டு டிரம்ப் கூறினார்.
என்.பி.சி. நியூஸின் 'மீட் தி பிரஸ்' நிகழ்ச்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் டிரம்ப், ஓர் உடன்பாடு எட்டப்படாத பட்சத்தில், அமெரிக்கப் படைகள் தாங்களாகவே பிளவுபடும் பொருளை பாதுகாப்பாக சேகரிக்கும் அளவிற்கு ஈரானிய இராணுவத்தை மேலும் பலவீனப்படுத்துவேன் என்று கூறினார்.
"நாம் இப்போது நட்பாக இருக்கிறோம் என்ற ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டால், நாம் அனைவரும் ஒன்றாக செல்வோம். அது நமது உபகரணங்களாக இருக்கும். அதை அந்த இடத்திலேயே எடுத்து சென்றாலும் சரி, அல்லது வேறு இடத்திற்கு எடுத்து சென்றாலும் சரி, நாம் அதை வெளியே எடுத்து சென்று அழித்துவிடுவோம்," என்று டிரம்ப் கூறினார்.
ஈரானுடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கு "மிக அருகில்" இருப்பதாகக் கூறிய அமெரிக்க அதிபர், ஆனால் அவர்களை மேலும் முன்னேறி, தங்களது அணுசக்தி லட்சியங்களை முழுமையாகக் கைவிட உறுதியளிக்குமாறு வலியுறுத்தி வருகிறார்.
“இப்போது, நாம் ஒரு உடன்பாடு எட்டவில்லை என்றால், அவர்களை இராணுவ ரீதியாக மிக கடுமையாக ஒழிப்போம். அதை செய்யும் வரை நாங்கள் புறப்பட மாட்டோம், அப்படிச் செய்தால் எப்படியும் எங்களுக்குப் பாதுகாப்பு கிடைக்கும்,” என்று அவர் கூறினார்.
சமாதான ஒப்பந்தம் எட்டப்படும் வரை, ஈரான் மீதான தடைகள் எதுவும் நீக்கப்படவோ அல்லது சொத்துக்கள் முன்கூட்டியே விடுவிக்கப்படவோ மாட்டாது என்று டிரம்ப் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
உடனடியாக இல்லாவிட்டாலும், பின்னர் ஈரானிய சொத்துக்களை முடக்கத்தில் இருந்து விடுவிப்பது குறித்து பரிசீலிப்பீர்களா என்று கேட்கப்பட்டபோது, "ஆம். அவர்கள் ஒழுங்காக நடந்துகொண்டால், தங்கள் வேலையை சிறப்பாக செய்தால், நாம் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்குவோம்," என்று டிரம்ப் கூறினார்.