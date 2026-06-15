ஈரானுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டதாக அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு

ஈரானுடனான அமைதி ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றும், அமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை உடனடியாக நீக்கப்படும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனல்டு டிரம்ப் அறிவித்தார்.
தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில் எழுதிய டிரம்ப், ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசுடனான ஒப்பந்தம் "தற்போது நிறைவடைந்துவிட்டது" என்று கூறியதுடன், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் தனது வாழ்த்துகளையும் டதெரிவித்தார்.
டிரம்ப் பதிவு:
"ஈரானிய இஸ்லாமிய குடியரசுடனான ஒப்பந்தம் இப்போது நிறைவடைந்துவிட்டது. அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்! ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கட்டணமின்றி திறப்பதற்கு நான் இதன்மூலம் முழுமையாக அங்கீகாரம் அளிக்கிறேன். அதே நேரத்தில், அமெரிக்கக் கடற்படையின் முற்றுகையை உடனடியாக நீக்குவதற்கும் அங்கீகாரம் அளிக்கிறேன். உலக கப்பல்களே, நீங்கள் மீண்டும் அந்த பாதையில் கடந்து செல்ல தொடங்குங்கள். எண்ணெய் பாயட்டும்!" என்று டிரம்ப் எழுதினார்.
இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மத்தியஸ்தராகச் செயல்பட்டு வந்த பாகிஸ்தான், ஒரு உடன்பாடு எட்டப்பட்டதை உறுதிப்படுத்திய சிறிது நேரத்திலேயே அவரது பதிவு வெளியானது.
பாகிஸ்தானின் அறிவிப்பு:
"தீவிரப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்காவிற்கும் ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசிற்கும் இடையிலான அமைதி ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டதை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். லெபனான் உட்பட அனைத்து முனைகளிலும் இராணுவ நடவடிக்கைகளை உடனடியாகவும் நிரந்தரமாகவும் முடிவுக்கு கொண்டுவருவதாக இரு தரப்பினரும் அறிவித்துள்ளனர்," என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் எக்ஸ் தளத்தில் எழுதினார்.
பாகிஸ்தான் கூறியதை ஈரான் முன்னதாக எதிர்த்ததால், இந்த ஒப்பந்தம் உண்மையில் எவ்வளவு உறுதியானது என்பது குறித்த கேள்விகள் எழுந்தன. ஒப்பந்தத்தின் முழு விவரங்களும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
இரு தரப்பினரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று சுவிட்சர்லாந்தில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட உள்ளனர் என பிரதமர் ஷெரீஃப் தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். ஹார்முஸ் ஜலசந்தி எப்போது மீண்டும் அனைத்து கப்பல்களுக்கும் திறக்கப்படும் என்பது இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
இந்த நீரிணை உலகின் மிகவும் பரபரப்பான எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்து பாதைகளில் ஒன்றாகும். மேலும், இது உலகின் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு விநியோகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கு தடையாக விளங்குகிறது.
பிப்ரவரி 28 அன்று போர் தொடங்கியபோது, ஈரான் இந்த முக்கிய நீர்வழியை திறம்பட மூடியது. ஏப்ரல் மாதம் பாகிஸ்தானில் நடந்த அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகள் எந்த முன்னேற்றத்தையும் எட்டத் தவறியதைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்கா ஈரானிய துறைமுகங்களுக்கான தனது முற்றுகையை அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.