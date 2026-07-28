ஈரான் விஷயத்தில் நல்லது நடக்க வாய்ப்பு: டிரம்ப் நம்பிக்கை!

தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக இரு தரப்பினரும் போர் நிறுத்தத்தில் இருந்த நிலையில், ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தை மூலம் அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனல்டு டிரம்ப் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
ஈரான் ஹோர்முஸ் நீரிணையை முற்றுகையிட்டது தொடர்பாக ஏற்பட்ட ராஜதந்திர முறிவு காரணமாக, இஸ்லாமிய குடியரசு மீது 13 இரவுகளாக அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, நீண்டகால பகைவர்களுக்கிடையேயான சண்டை கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், பிப்ரவரி மாத இறுதியில் அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய தொடர் தாக்குதல்களுடன் தொடங்கி, பிராந்தியத்தையும் உலக பொருளாதாரத்தையும் உலுக்கிய இந்த போரை, புதுப்பிக்கப்பட்ட ராஜதந்திர முயற்சிகள் முடிவுக்கு கொண்டுவரக்கூடும் என்று அமெரிக்க தலைவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"ஏதாவது நடப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பு இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு மிகுந்த பொறுமை இருக்கிறது... என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம்," என்று அவர் ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் டிரம்ப் கூறினார்.
மோதலை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்காவுடன் எந்த நேரடி பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெறவில்லை என்று தெஹ்ரான் முன்னதாக மறுத்திருந்தது.
"பிராந்தியத்தில் நிலவும் தற்போதைய நிகழ்வுகள் குறித்து அமெரிக்க தரப்பில் இருந்து மத்தியஸ்தர்கள் எங்களுக்கு தகவல்களை தெரிவிக்கலாம். ஆனால், தற்சமயம் நாங்கள் அமெரிக்காவுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபடவில்லை," என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பாகாயி கூறினார்.
ராஜதந்திரத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிப்பதற்காக, மத்தியஸ்த நாடுகள் தன்னை நிலைமையை சற்று நிறுத்தி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக டிரம்ப், அமெரிக்க செய்தி நிறுவனமான ஆக்சியோஸிடம் கூறினார். மேலும், "நாங்கள் ஈரானுடன் மிக ஆழமான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளோம்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் இருந்த அவர், புதிய முயற்சிகள் தோல்வியுற்றால், சண்டை இடைநிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பு "நாம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தோமோ அதையே மீண்டும் செய்வோம்" என்று கூறினார்.
அந்த விஷயம் தொடர்பாக, போர் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு அமெரிக்காவின் வெடிமருந்து கையிருப்பு குறைந்து வருகிறது என்ற கவலைகளை அவர் நிராகரித்தார்.
"எங்களிடம் ஏராளமான வெடிமருந்துகள் உள்ளன. நடுத்தர ரக ஆயுதங்களும் எங்களிடம் ஏராளமாக உள்ளன; என்ன நடந்தாலும் எங்களால் பயன்படுத்தக்கூடியதை விட அதிகமாகவே அவை இருக்கின்றன," என்று அவர் கூறினார்.