வளைகுடா தலைவர்களால் தான் ஈரான் மீதான புதிய தாக்குதல்கள் தள்ளிவைக்கப்பட்டன - அதிபர் டிரம்ப் தகவல்!

ஈரான் மீது புதிய தாக்குதல்களை நடத்துமாறு அமெரிக்க படைகளுக்கு உத்தரவிடுவதை தள்ளிவைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார். கத்தார், சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய வளைகுடா நட்பு நாடுகளின் வலியுறுத்தலின் பேரில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.
இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிந்தைய மிகப்பெரிய தாக்குதலை அமெரிக்க படைகள் நடத்துவதற்கான திட்டம் தயாராக இருந்ததாக அதிபர் டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
ஆனால், சவுதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் உள்ளிட்ட முக்கிய வளைகுடா நாட்டு தலைவர்களின் கருத்துகளை கேட்டறிந்த பிறகும், பெயர் குறிப்பிடப்படாத ஈரான் அதிகாரிகளின் வேண்டுகோளின் பேரிலும், அந்த திட்டத்தை கைவிட்டு, இராஜதந்திர முயற்சிகளுக்கு மேலும் கால அவகாசம் அளிக்க அவர் முடிவு செய்தார்.
நியூ ஜெர்சியின் பெட்மின்ஸ்டரில் உள்ள தனது கோல்ஃப் கிளப்பில் வார இறுதி நாட்களை கழித்துவிட்டு வாஷிங்டனுக்குத் திரும்பும் வழியில், 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' விமானத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், "நான் இளவரசரிடம், 'நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்கள்? நாங்கள் இதை செய்வதையா அல்லது செய்யாமல் இருப்பதையா?' என்று கேட்டேன்," என்று கூறினார்.
"தாக்குதலை விட ஒரு ஒப்பந்தத்தையே நாங்கள் பெரிதும் விரும்புகிறோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள்; ஏனெனில் இத்தகைய தாக்குதல்கள் எங்கு போய் முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது," என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஐந்து மாதங்களாக நீடிக்கும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஒப்பந்தத்தின் "அடிப்படை அம்சங்களை" மத்திய கிழக்கு நட்பு நாடுகள் எட்டியுள்ளதாக சமூக ஊடக பதிவு ஒன்றில் டிரம்பும் இளவரசரும் இது குறித்து பேசினர்.
உருவாகி வரும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பது மற்றும் ஈரானின் அணுசக்தி திட்டம் குறித்த அமெரிக்காவின் கவலைகளுக்கு தீர்வு காண்பது ஆகியவை அடங்கும் என்று டிரம்ப் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
அமெரிக்காவுடனான மோதலின் ஒரு பகுதியாக, தனது அனுமதியின்றி ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக செல்ல முயலும் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது.
மேலும், போர் தொடங்கிய நாளான பிப்ரவரி 28-க்கு முன்பு இருந்த நிலைக்கு ஹார்முஸ் நீரிணை "எந்த வகையிலும் திரும்ப போவதில்லை" என்று ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பாகாய் கூறினார். ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சியுடனான உரையாடலில், ஹார்முஸ் நீரிணையின் மறுபுறம் உள்ள ஓமானுடன் அந்த நீரிணை வழியாக கப்பல் போக்குவரத்தை மேற்கொள்வது குறித்து ஈரான் விவாதித்து வருவதாகவும், ஆனால் அந்த முக்கியமான நீர்வழியை மீண்டும் திறப்பது குறித்த பேச்சுவார்த்தை எதுவும் தற்போது நடைபெறவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதிலிருந்து, பல சந்தர்ப்பங்களில் ஈரான் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துவதாக டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்; இருப்பினும், அந்த முயற்சிகள் தோல்வியடைந்து மீண்டும் மோதல்கள் வெடித்தன.
டிரம்பின் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, தங்கள் நாடு "ஆச்சரியப்படவோ அல்லது செயலற்றிருக்கவோ இல்லை" என்று ஈரானின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்தார்; மேலும், அமெரிக்காவிடம் இருந்து வரும் உறுதியான அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ள ஈரான் விழிப்புடன் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.