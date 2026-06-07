உலகம்

இந்தியா - இந்தோனேசிய வெளியுறவு அமைச்சர்கள் இருதரப்பு சந்திப்பு

இந்த கலந்துரையாடல்களில் இருந்து ஆக்கப்பூர்வமான முடிவு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை.
S Jaishankar And Indonesia's Foreign Minister
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இந்தியாவும் இந்தோனேசியாவும் தங்களது விரிவான மூலோபாய கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துவதற்காக நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) விரிவான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தின. புது தில்லியில் நடைபெற்ற 8வது இந்தியா-இந்தோனேசியா கூட்டுக் குழு கூட்டத்திற்கு (JCM) வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், இந்தோனேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுகியோனோவுடன் இணைந்து தலைமை தாங்கினார்.

அடுத்த மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜகார்த்தாவுக்கு மேற்கொள்ளவிருக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் பயணத்திற்கு முன்னதாக இந்தக் கூட்டம் கூடுதல் முக்கியத்துவம் பெற்றது.

பிரதமர் மோடி ஜூலை மாதம் ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தோனேசியா ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது என்றும், இந்த பயணம் இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்துடனான இந்தியாவின் உறவில் ஒரு முக்கிய தருணத்தை குறிக்கும் என்றும் அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

"பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஜகார்த்தா பயணத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த சந்திப்பு பயனுள்ளதாகவும், பல விளைவுகளை தருவதாகவும் அமையும் என நம்புகிறேன்," என்று தனது தொடக்க உரையில் சுகியோனோ கூறினார். மேலும், நாள் முழுவதும் நடைபெறும் இந்த கலந்துரையாடல்களில் இருந்து ஆக்கப்பூர்வமான முடிவு கிடைக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

2022-ல் நடைபெற்ற கடைசி கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, நான்கு ஆண்டுகளில் கூட்டப்பட்ட முதல் இருதரப்பு கூட்டமான இந்தக் கூட்டு ஆணையக் கூட்டம், அரசியல் உறவுகள், பாதுகாப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பு, கடல்சார் விவகாரங்கள், வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, மருந்து மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, எரிசக்தி, இணைப்பு வசதி, விண்வெளி, கல்வி மற்றும் மக்கள் பரிமாற்றங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான நிகழ்ச்சி நிரலை கொண்டிருந்தது.

கூட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசிய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், "2025-இல் நமது இருதரப்பு உறவுகள் நிறுவப்பட்டதன் 75-ஆவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடினோம். கடந்த ஆண்டு, அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவை அரசுமுறை பயணமாகவும், இந்தியாவின் 76-வது குடியரசு தின விழாவின் தலைமை விருந்தினராகவும் வரவேற்கும் பெருமை எங்களுக்குக் கிடைத்தது," என்று அவர் கூறினார்.

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