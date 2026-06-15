இந்தியா-பிரான்ஸ் இடையே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தங்கள்: பிரதமர் மோடி-அதிபர் மேக்ரோன் சந்திப்பு!

பிரான்ஸ் நாட்டின் நீஸ் நகருக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரோனைச் சந்தித்துப் பேசினார். இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவு "சிறப்பு உலகளாவிய உத்திசார் கூட்டாண்மை" என்ற நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்ட பிறகு நடைபெறும் முதல் சந்திப்பு இதுவாகும். இந்தச் சந்திப்பின் போது, இரு நாடுகளின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் 13 முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு, கூட்டு உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்தாகின.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), விண்வெளி, சுகாதாரம், கல்வி, ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட இந்த வழிகாட்டி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த இரு நாடுகளும் இணைந்து ஒரு கூட்டுப் பணிக்குழுவை அமைக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளன. குறிப்பாக, இணையதளங்களில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் AI தொழில்நுட்பங்களுக்கு இதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
முக்கியமான கனிமங்கள், செமிகண்டக்டர்கள், இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆற்றல் துறைகளில் விநியோகச் சங்கிலியை பலப்படுத்த இந்த புதிய பேச்சுவார்த்தை தளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தகத்தை இரட்டிப்பாக்க உயர்மட்ட வருடாந்திர வழிமுறை ஒன்றை உருவாக்க இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும், இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை விரைவாகச் செயல்படுத்த இரு தலைவர்களும் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் மாணவர்களின் வசதிக்காக, இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை சேவையான UPI இனி பாரிஸ் விமான நிலையம் மற்றும் நீஸ் நகரிலும் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் உள்ள தேசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனத்தில் 'விமான போக்குவரத்து மற்றும் விண்வெளித் துறைக்கான தேசிய சிறப்புத் திறன் மையம்' பிரான்ஸ் உதவியுடன் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இந்தியாவின் ககன்யான் திட்டம் மற்றும் இந்தியாவின் சொந்த விண்வெளி நிலையப் பணிகளில் பிரான்ஸ் இணைந்து பணியாற்றவுள்ளது. மேலும், பாதுகாப்புத் துறையில் "மேக் இன் இந்தியா" திட்டத்தின் கீழ் கூட்டு தயாரிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.
ஐரோப்பாவின் முன்னணி ஸ்டார்ட்-அப் மையமான 'ஸ்டேஷன் எஃப்'-ல் மேலும் 10 இந்திய ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்குப் பயிற்சிகளும், பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படும்.
இரு தலைவர்களும் நீஸ் நகரில் "பாரத் இன்னோவேட்ஸ் 2026" என்ற இந்தியாவின் ஆழமான தொழில்நுட்பக் கண்காட்சியைத் கூட்டாகத் தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்தச் சந்திப்பிற்குப் பிறகு, பிரதமர் மோடிக்கு அதிபர் மேக்ரோன் சிறப்பு மதிய விருந்து அளித்து கௌரவித்தார். இந்த ஒப்பந்தங்கள் இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளின் தொழில்நுட்ப இறையாண்மையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.