ஜி7 உச்சி மாநாடு: அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்-உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை!

இத்தாலியில் நடைபெற்று வரும் ஜி7 உச்சி மாநாட்டின் இடையே, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகத் தலைவர்களுடன் மிக முக்கியமான இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி ஆகியோருடன் பிரதமர் மோடி தனித்தனியே நடத்திய சந்திப்புகள் சர்வதேச அரங்கில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளன.
செயற்கை நுண்ணறிவு பாதுகாப்பு, உலகளாவிய அமைதி மற்றும் இருதரப்பு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து இந்த சந்திப்புகளில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் பிரதமர் மோடி இடையேயான சந்திப்பில், இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான மூலோபாய உறவுகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப உலகில் AI-யின் ஆதிக்கமும், அதனால் ஏற்படும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களும் முதன்மையாக விவாதிக்கப்பட்டன.
AI தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பான முறையிலும், மனிதகுல நன்மைக்காகவும் பயன்படுத்துவதற்கான உலகளாவிய விதிகளை உருவாக்குவது குறித்து இரு தலைவர்களும் உடன்பட்டனர். முக்கியமான மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
உக்ரைனில் நிலவி வரும் போர் சூழலுக்கு மத்தியில், அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியை பிரதமர் மோடி சந்தித்துப் பேசினார்.
போரினால் பாதிக்கப்பட்ட உக்ரைனின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு மற்றும் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தக உறவுகளை மீண்டும் சீரமைப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
உக்ரைன்-ரஷ்யா மோதலுக்கு தூதரக ரீதியாகவும், பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் மட்டுமே தீர்வு காண முடியும் என்ற இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை பிரதமர் மோடி மீண்டும் வலியுறுத்தினார். பிராந்தியத்தில் அமைதியை நிலைநாட்ட இந்தியா எப்போதும் ஆதரவாக இருக்கும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
"ஜி7 உச்சி மாநாட்டில் அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி ஆகியோருடனான சந்திப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தன. உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ளவும், அமைதியை நிலைநாட்டவும் இந்தியா எப்போதும் இணைந்து செயல்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்."