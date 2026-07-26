பாகிஸ்தானில் இம்ரான் கான் கட்சியின் பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பு!

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் மூன்றாண்டுகளை நிறைவு செய்வதை முன்னிட்டு, லாகூரில் ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி பேரணி நடத்த அவரது கட்சிக்கு பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் அரசு அனுமதி மறுத்துள்ளது. இந்த பேரணிக்கான அனுமதியை பெற நீதிமன்றத்தை நாடவுள்ளதாக பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-ஏ-இன்சாஃப் (பி.டி.ஐ.) கட்சி அறிவித்தது.
"அமைதியான முறையில் ஒன்றுகூடுவதற்கு அனுமதி கோரி நாங்கள் விடுத்த கோரிக்கைக்கு லாகூர் துணை ஆணையர் எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை. இது எங்கள் கோரிக்கையை நிராகரிப்பதற்குச் சமம்," என்று பிடிஐ பொதுச் செயலாளர் சல்மான் அக்ரம் ராஜா செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார்.
மேலும், 'ஜாயிண்ட் அவாமி ஆக்ஷன் கமிட்டி' விடுத்த போராட்ட அழைப்பை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வன்முறையில் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் (PoK) பகுதி மக்களுடன் ராஜா மற்றும் பிற கட்சி தலைவர்கள் தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்தனர். இப்பகுதியில் சர்ச்சைக்குரிய 12 அகதிகள் இடங்கள் தொடர்பாக இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது.
PoK-இன் சட்டமன்றம் என்று அழைக்கப்படும் அவையில் மொத்தம் 53 இடங்கள் உள்ளன; இதில் 45 இடங்களுக்கு நேரடி தேர்தல் நடைபெறுகிறது, அதேவேளையில் 8 இடங்கள் பெண்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் மதகுருமார்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த 53 இடங்களில், 1947-க்குப் பிறகு PoK-இல் குடியேறிய அகதிகளுக்காக 12 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
சட்டமன்றத்தின் 45 இடங்களுக்கான தேர்தல் திங்கட்கிழமை முதல் ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி வரை மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது.
இம்ரான் கான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு மூன்றாண்டுகள் நிறைவடைவதை முன்னிட்டு, ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி அமைதியான பேரணி நடத்த அனுமதி கோரி லாகூர் துணை ஆணையரிடம் விண்ணப்பித்திருந்ததாக ராஜா மேலும் தெரிவித்தார்.
"அரசு எங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கத் தயாராக இல்லாததால், நாங்கள் நீதிமன்றத்தை நாடி, ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி லாகூரில் பேரணியை நடத்துவோம்," என்று கூறிய அவர், கான் தனிமை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரைச் சந்திக்க அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி போராட்ட இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு, கான் விடுவிக்கப்படும் வரை அது தொடரும் என்று அவரது கட்சி தெரிவித்தது.
முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் அரசியல்வாதியுமான இவர், 'தோஷா கானா' (தேசியக் கருவூலம்) வழக்கில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் இஸ்லாமாபாத் விசாரணை நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, 2023-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். அதன் பிறகு விதிக்கப்பட்ட தண்டனைகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள பல வழக்குகள் காரணமாக அவர் தொடர்ந்து சிறையில் உள்ளார்.
கான் தனது குடும்பத்தினரைச் சந்திக்க அனுமதிக்குமாறு அரசை வலியுறுத்துவதற்காக, ராவல்பிண்டியில் உள்ள சிறைக்கு வெளியே ஒவ்வொரு வாரமும் அவரது சகோதரிகள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சில கட்சித் தொண்டர்கள் கூடுகிறார்கள்.
கான் கட்சியின் தொண்டர்கள் சட்டத்தை தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்வதால், அந்த மாகாணத்தில் அக்கட்சி எந்தவொரு போராட்டத்தையும் நடத்த அனுமதிப்பதில்லை என்பதில் உறுதியான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருப்பதாக பஞ்சாப் அரசு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.