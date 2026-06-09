தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் அணு ஆயுத செலவீனங்கள் - போட்டியில் முந்தும் சீனா

அணு ஆயுத நாடுகள் சேமிப்பிடங்களில் இருந்து அதிக அளவிலான போர்க்குண்டுகளை விநியோக அமைப்புகளுக்கு மாற்றியதால், கடந்த ஆண்டு அணு ஆயுதங்களுக்கான உலகளாவிய செலவினம் வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.
அணு ஆயுதங்களை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச இயக்கத்தின் (ICAN) கூற்றுப்படி, அணு ஆயுதங்களை கொண்ட ஒன்பது நாடுகள் கடந்த ஆண்டு தங்கள் ஆயுத கிடங்குகளுக்காக கூட்டாக கிட்டத்தட்ட 119 பில்லியன் டாலர்களை செலவிட்டுள்ளன. இது 2024-ஆம் ஆண்டை விட 19 சதவீதம் அதிகமாகும்.
ஐகான் (ICAN) அமைப்பும், திங்களன்று வெளியிடப்பட்ட ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (SIPRI) தனி ஆய்வும், அதிகரித்து வரும் புவிசார் அரசியல் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்து வரும் அணுசக்தி அபாயம் குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.
நாடுகள் தங்கள் ஆயுத கிடங்குகளை நவீனமயமாக்கவும், கையிருப்பில் உள்ளவற்றை அதிக அளவில் பயன்படுத்தவும் அவசரப்பட்டதன் விளைவாகவே, அணு ஆயுதங்களுக்கான செலவினங்களில் இந்த வியத்தகு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது என்று ஆய்வுகள் காட்டின.
அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து உலகின் அணு ஆயுதக் கையிருப்பில் சுமார் 83 சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளன; ஒவ்வொன்றும் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட போர்க்குண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. மற்ற எந்த நாட்டையும் விட சீனா தனது அணு ஆயுதக் களஞ்சியத்தை வேகமாக விரிவுபடுத்தி வருவதாகவும், அது சுமார் 620 போர்க்குண்டுகளைக் கொண்டிருப்பதாகவும் சிப்ரி (SIPRI) மதிப்பிட்டுள்ளது.