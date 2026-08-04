வெனிசுலா நிலநடுக்கங்களில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 6,000-ஐ கடந்தது

ஜூன் மாதம் வெனிசுலாவை உலுக்கிய இரட்டை நிலநடுக்கங்களில் இதுவரை 6,125 பேர் உயிரிழந்தனர் என தேசிய சட்டமன்றத் தலைவர் ஜார்ஜ் ரோட்ரிக்ஸ் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஜூன் 24-ஆம் தேதியன்று ஏற்பட்ட 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கங்கள், பெரும்பாலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட கடலோர மாநிலமான லா குவைராவில், கிட்டத்தட்ட 200 கட்டிடங்களை இடித்து தள்ளிய சில வாரங்களுக்கு பிறகு இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரம் வெளியாகியுள்ளது.
முந்தைய இறப்பு எண்ணிக்கை 5,546 ஆக இருந்தது. நில அதிர்வுகளில் கிட்டத்தட்ட 17,000 பேர் காயமடைந்துள்ள நிலையில், மீட்பு குழுவினரும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் தேடி இடிபாடுகளை தொடர்ந்து சலித்து வருகின்றனர்.
பேரிடருக்கு பிறகு சுமார் 1,400 பேர் இன்னும் காணாமல் போயுள்ளதாக லா குவைரா ஆளுநர் ஜோஸ் அலெஜான்ட்ரோ டெரான் கூறியதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
காணாமல் போனவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து அரசாங்கம் வேறு எந்த விவரத்தையும் வெளியிடவில்லை, ஆனால் நிபுணர்களின் கணிப்புகளின்படி இந்த எண்ணிக்கை 10,000 வரை இருக்கலாம்.
முற்றிலுமாக சேதமடைந்த 190 கட்டிடங்களுக்கு கூடுதலாக, 16,200-க்கும் மேற்பட்ட கட்டமைப்புகளை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பற்றவை என வகைப்படுத்தியதால், பலர் அங்கிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
நிலநடுக்கங்களைத் தொடர்ந்து, லா குவைரா மற்றும் கராகஸ் பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 24,000 மக்கள் தற்காலிக முகாம்களில் வசித்து வருகின்றனர்.
சொத்துக்களை வாடகைக்கு விடுவதை எளிதாக்கும் சட்டத்தை வெனிசுலா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஒருமனதாக அங்கீகரித்தனர். நிலநடுக்கத்தால் இடம்பெயர்ந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாக கொண்ட இந்த நடவடிக்கை, முன்னாள் இடதுசாரி சவிஸ்டா நிர்வாகங்களால் நிறைவேற்றப்பட்ட வாடகைக்கு எதிரான சட்டத்தை ரத்து செய்கிறது.
"இந்தச் சட்டத்தால் சுமார் 400,000 வீடுகள் பயனடையக்கூடும் என நாங்கள் மதிப்பிடுகிறோம்," என்று இடைக்காலத் தலைவர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் கூறினார். இது குத்தகைதாரர்களுக்கும் சொத்து உரிமையாளர்களுக்கும் ஒரு வெற்றி நிலை என்பதை அவர் விவரித்தார்.
இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 4,000 வீடுகளை வழங்குவதாக ரோட்ரிக்ஸ் முன்னதாக உறுதியளித்திருந்தார், மேலும் 2027-ஆம் ஆண்டில் அந்த எண்ணிக்கையை 10,000-ஐ தாண்டுவதை அரசாங்கம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
ஜனவரியில் அவரது முன்னோடியான நிக்கோலஸ் மதுரோவை அமெரிக்க படைகள் பதவியில் இருந்து நீக்கியதைத் தொடர்ந்து, இடைக்கால தலைவர் வாஷிங்டனின் கடுமையான கண்காணிப்பின் கீழ் ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.