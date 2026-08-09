காசா தொடர்பான அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்த ஒப்பந்தத்தை நிராகரித்தது இஸ்ரேல்

காசா தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்த ஒப்பந்தத்தை இஸ்ரேல் நிராகரித்தது. ஹார்முஸ் நீரிணையை நிர்வகிப்பது குறித்து ஈரான் மற்றும் ஓமனுக்கு இடையேயான சாத்தியமான ஒப்பந்தம் குறித்த விவரங்கள் வெளிவந்த நிலையில், "விரோத நாடுகளுடன்" தொடர்புடைய கப்பல்கள் இந்த முக்கிய நீர்வழியில் நுழைய தடை விதிக்கப்படும் என்று தெஹ்ரான் தெரிவித்தது.
இதற்கிடையில், ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஏமன் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள், அந்நாட்டின் செங்கடல் கடற்கரையில் உள்ள அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் துறைமுகம் மீது தாக்குதல் நடத்தினர்.
இது, கப்பல் போக்குவரத்து வழித்தடங்களுக்கான அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் உள்நாட்டு போர் மீண்டும் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சத்தை ஆழப்படுத்தியுள்ளது. அண்டை நாடான சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ஒரு எண்ணெய் ஆலை மீதும் தாக்குதல் நடத்தியதாக அவர்கள் கூறினர்.
கடந்த மாதம் டிரம்ப் அறிவித்த காசா ஒப்பந்தத்தை இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நிராகரித்தார். "ஹமாஸ் உண்மையாகவே ஆயுதங்களை கைவிடும் வரை இஸ்ரேலிய இராணுவம் எந்தவொரு படையையும் திரும்பப் பெறாது" என்றும் அவர் கூறினார். "15 அம்ச ஆவணத்தை இஸ்ரேல் நிராகரிக்கிறது" என்று அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் நெதன்யாகு கூறினார், ஆனால் கடந்த வாரம் இதே போன்ற கருத்துக்களைத் தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து, காசாவுக்கான திட்டங்கள் குறித்து வாஷிங்டனுடன் இன்னும் விவாதித்து வருகிறார்.
ஹமாஸ் பயங்கரவாத குழுவின் ஆயுத களைவு நிறைவடைந்தவுடன் இஸ்ரேலிய படைகள் வெளியேறும் என்று டிரம்ப் கூறியிருந்தார். சுமார் 2 மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் பாலஸ்தீனிய பகுதியின் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளை இஸ்ரேலிய படைகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளன, மேலும் அப்பகுதி பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டுள்ளது.
"நாங்கள் செயல் திட்டத்திற்கு உறுதியுடன் இருக்கிறோம்," என்று ஹமாஸின் அரசியல் குழுவின் உறுப்பினர் பாசெம் நைம் கூறினார். மேலும், அக்டோபர் 27 அன்று நடைபெறவிருக்கும் அடுத்த தேர்தலுக்கு முன்னதாக அதிகாரத்தைத் தக்கவைக்கப் போராடும் நெதன்யாகு மீது மத்தியஸ்தர்களும் அமெரிக்காவும் அழுத்தம் கொடுப்பார்கள் என்று தங்கள் குழு எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
அக்டோபர் 7, 2023 அன்று இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தலைமையிலான தாக்குதல் காசா போரை தூண்டியது. ஒரு நிலையற்ற போர் நிறுத்தம் தொடர்கிறது.