இஸ்ரேல் - லெபனான் போர்: கட்டிடங்கள் சேத மதிப்பு இத்தனை கோடிகளா?

இஸ்ரேலுக்கும் ஹிஸ்புல்லாவுக்கும் இடையே நடந்த சமீபத்திய போரில் தெற்கு லெபனானில் உள்ள கட்டிடங்களுக்கு ஏற்பட்ட நேரடி சேத மதிப்பு சுமார் 1.38 பில்லியன் டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 12,309 கோடி) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை ஐ.நா. அமைப்பும், லெபனான் ஆராய்ச்சி மையமும் தெரிவித்துள்ளன.
"மொத்தமாக, 11,095 கட்டிடங்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் 17,891 குடியிருப்புகள் பாதிக்கப்பட்டன; அதே நேரத்தில் 2,242 கட்டிடங்கள் பகுதியளவு சேதமடைந்தன. மேலும் 9,311 கட்டிடங்கள் சிறு சேதங்களை சந்தித்தன," என்று ஐக்கிய நாடுகள் மேம்பாட்டு திட்டமும் (UNDP) லெபனான் அரசாங்கத்துடன் இணைந்த தேசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கழகமும் (CNRS) தெரிவித்தன.
நாட்டின் தென்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட "கட்டிட அளவிலான விரைவான சேத மதிப்பீடு" ஒன்றை அது மேற்கோள் காட்டியது. அந்த மதிப்பீட்டில், சமீபத்திய போர் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகான ஏப்ரல் மாத இறுதியில் எடுக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள் படங்கள், அக்டோபர் 2025-ஆம் ஆண்டு படங்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன.
"தெற்கு லெபனானில் உள்ள கட்டிடங்களுக்கு ஏற்பட்ட நேரடி சேதத்தின் மதிப்பு 1.38 பில்லியன் டாலராக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என ஆய்வின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன," என்று அந்த அறிக்கை மேலும் கூறியது.