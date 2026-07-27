தடை செய்யப்பட்ட குர்திஷ் குழுவை சேர்ந்த 4 பேர் கொன்றுகுவித்த ஈரான்

ஈராக் அருகிலுள்ள நாட்டின் மேற்கு பகுதியில், தடைசெய்யப்பட்ட குர்திஷ் குழுவை சேர்ந்த நான்கு பேரை ஈரானிய பாதுகாப்பு படைகள் கொன்றதாக அரசு தொலைக்காட்சி தெரிவித்தது.
"துணிச்சலான எல்லை காவலர்களுக்கும் இந்த ஆக்கிரமிப்பு சக்திகளுக்கும் இடையே நடந்த ஆயுத மோதலை தொடர்ந்து, பி.ஜே.ஏ.கே. குழுவை சேர்ந்த நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர்," என அரசு தொலைக்காட்சியில் வெளியான ஒரு அறிக்கையில் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
குர்திஸ்தான் சுதந்திர வாழ்வு கட்சி (PJAK) ஈரான், துருக்கி மற்றும் அமெரிக்காவால் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
குர்திஸ்தான் மாகாணத்தின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள பனே நகருக்கு அருகே, அவர்களுடைய வாகனத்தில் இருந்து பல கைத்துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கூடுகள், தோட்டாக்கள் மற்றும் கையெறி குண்டுகள் உள்ளிட்ட கணிசமான அளவு ஆயுதங்களும் வெடிமருந்துகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவித்தது.
குர்திஸ்தான் தொழிலாளர் கட்சியின் (PKK) ஒரு கிளை அமைப்பான PJAK, 2004-இல் நிறுவப்பட்டதில் இருந்து ஈரானிய இராணுவத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை நடத்தி வருகிறது.
பிப்ரவரி மாதம், நாசவேலைகளில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகத்தின் பேரில் அக்குழுவை சேர்ந்த 11 உறுப்பினர்களை ஈரான் அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.