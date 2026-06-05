டிரம்ப் - மொஜ்தபா கமேனி சந்திப்பு... யதார்த்தமாக பேச சொன்ன ஈரான் தூதர்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், தனது நாட்டின் உச்ச தலைவர் அவரைச் சந்திக்கும் சாத்தியக்கூறை முன்வைத்ததை அடுத்து, ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி அந்த யோசனையை நிராகரித்துள்ளார்.
நியூயார்க் போஸ்ட் பத்திரிகையிடம் ஒரு சாத்தியமான சந்திப்பு குறித்துக் கேட்கப்பட்டபோது, டிரம்ப், "ஆம், நான் அவரைச் சந்திக்க விரும்புகிறேன். எல்லாம் எப்படி அமைகிறது என்பதை பொறுத்து, நாங்கள் ஒரு கட்டத்தில் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது," என்று கூறினார்.
இருப்பினும், ஈரானின் உயர்மட்ட தூதர், லெபனான் ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், அது யதார்த்தமானதல்ல என்று கூறி, அதற்கான வாய்ப்புகளைக் குறைத்து மதிப்பிட்டார்.
"டிரம்ப் ஒரு சந்திப்பிற்கு தயாராக இருப்பதாகவோ அல்லது ஒரு சந்திப்பை நடத்த விரும்புவதாகவோ கூறியதாக தோன்றும் ஒரு அறிக்கையை நான் பார்த்தேன். நாம் யதார்த்தமாக சிந்தித்து, நிஜ உலகில் வாழ வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன்," என்று அராக்சி அல் மயாதீன் தொலைக்காட்சிக்குத் தெரிவித்தார்.
பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதியன்று அமெரிக்க-இஸ்ரேலியத்தாக்குதல்களில் தனது தந்தையும் முன்னோடியுமான அலி கமேனி கொல்லப்பட்டதை அடுத்து, அயதுல்லா மொஜ்தபா கமேனி மார்ச் மாதம் ஈரானின் உச்ச தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.