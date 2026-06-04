ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக முன்னேறி வருகிறது - அதிபர் டிரம்ப் நம்பிக்கை

மேற்கு ஆசியாவில், குவைத் விமான நிலையம் மீதான தாக்குதல்கள் மற்றும் பிராந்தியம் முழுவதும் தொடரும் இராணுவ மோதல்கள் உட்பட, மீண்டும் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள போதிலும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தை குறித்து நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இன்னும் சில நாட்களுக்குள் ஒரு சாத்தியமான ஒப்பந்தம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டிரம்ப், வாஷிங்டனுக்கும் தெஹ்ரானுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முன்னேறி வருவதாகக் கூறினார். "உண்மையில், பேச்சுவார்த்தை மிகவும் நன்றாக சென்று கொண்டிருப்பதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன். வார இறுதிக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படக்கூடும்," என்று கூறினார்.
லெபனானில் இஸ்ரேலுக்கும் ஹிஸ்புல்லாவுக்கும் இடையிலான பகைமையை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சிகளில் இருந்து ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தைகளை தனியாக வைத்திருக்க விரும்புவதாகவும் டிரம்ப் சுட்டிக்காட்டினார்.
லெபனானில் வன்முறையை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, வாஷிங்டன் சமீபத்தில் ஹிஸ்புல்லாவுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
மோதல் மேலும் விரிவடையக்கூடும் என்ற அச்சங்களுக்கு மத்தியில், பிராந்தியம் முழுவதும் இராஜதந்திர முயற்சிகள் தொடரும் வேளையில் அவரது இந்தக் கருத்துக்கள் வெளிவந்துள்ளன.