தமிழக செய்திகள்

யாருக்கும் செவிசாய்க்காத டெல்லியை நீங்கள் செவிசாய்க்க வைத்துள்ளீர்கள்!-சென்னையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகழாரம்!

இளைஞர்களின் இந்த அமைதியான, ஜனநாயக ரீதியிலான மக்கள் சக்தி போராட்டம் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கியப் புள்ளியாக மாறியுள்ளது.
Tamil Nadu Minister Rajmohan
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நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் "கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி" அமைப்பின் கீழ் Gen Z இளைஞர்கள் நடத்திய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போராட்டத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற இளைஞர் எழுச்சிப் கூட்டத்தில் தமிழக அமைச்சர் 'ராஜ்மோகன்' உணர்ச்சிப்பூர்வமாக உரையாற்றினார்.

டெல்லியைச் செவிசாய்க்க வைத்த இளைஞர் சக்தி:

சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற மாணவர் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆதரவுப் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "எந்தவொரு கோரிக்கைக்கும் எளிதில் செவிசாய்க்காத டெல்லி அதிகார மையத்தை, உங்களின் அஞ்சாத போராட்டத்தால் நீங்கள் செவிசாய்க்க வைத்துள்ளீர்கள். எந்தவித திசைதிருப்பலுக்கும் தலைசாய்க்காமல், உங்களின் இலக்கில் உறுதியாக நின்று போராடி வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளீர்கள் எனப் பாராட்டினார்.

நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, மே மாதம் முதல் CJP அமைப்பின் கீழ் இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர். கடந்த மாதம் முதல் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற உண்ணாநோன்பு மற்றும் முற்றுகைப் போராட்டங்களின் தீவிரத்தை அடுத்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது ராஜினாமா கடிதத்தைச் சமர்ப்பித்தார்.

திசைதிருப்பல்களுக்கு தலைசாய்க்காத உறுதி:

மத்திய அரசின் பேச்சுவார்த்தை அழைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் அழுத்தங்கள் வந்தபோதும், Gen Z இளைஞர்கள் தங்களது நீதிக்கான கோரிக்கையில் சற்றும் பின்வாங்காமல் போராடினர். இளைஞர்களின் இந்த அமைதியான, ஜனநாயக ரீதியிலான மக்கள் சக்தி போராட்டம் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கியப் புள்ளியாக மாறியுள்ளது என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

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