பாஜகவில் இருந்து விலகி த.வெ.க.வில் இணைகிறார் விஜயதாரணி

பாஜகவில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் விஜயதாரணி இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
விளவங்கோடு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவாக இருந்த விஜயதாரணி அக்கட்சியில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக கடந்த 2024-ம் ஆண்டு பாஜகவில் இணைந்தார்.
பாஜக சார்பில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விளவங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு விஜயதாரணி தோல்வி அடைந்தார். அவர் 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.
இந்நிலையில், பாஜகவில் எந்த பதவியும் வழங்கப்படாததால் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தவெகவில் விஜயதாரணி இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.