கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் நியமனம்: ரோகித் சர்மா சொன்ன கருத்து என்ன?

இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே இந்திய அணிக்கு டி20 கோப்பையை வென்று கொடுத்துள்ள ரோகித் சர்மா, ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் குறித்து கூறியதாவது:-
கடந்த சில வருடங்களாக பிரான்சைஸ் அணிக்காக ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் கேப்டனாக பயணியாற்றியதை பார்க்கும்போது, அவர் இந்திய அணியின் சிறந்த கேப்டனாக செயல்படுவார் என்பதை உறுதியாக சொல்கிறேன்.
பாருங்கள், மும்பைக்காக விளையாடுவதும் மும்பையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதும் உங்களுக்குப் பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொடுக்கிறது. எங்களுக்கு முன்னால் இந்தியாவுக்கோ அல்லது மும்பைக்கோ கேப்டனாக இருந்த யாரிடம் கேட்டாலும், அவர்கள் இதையேதான் சொல்வார்கள். இங்கே எதுவும் எளிதாகக் கிடைப்பதில்லை. மற்ற இடங்களிலும் நிலைமை அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆனால் இங்கே - நான் குறிப்பாக மும்பையைப் பற்றித்தான் சொல்கிறேன் - எதுவும் எளிதாகக் கிடைப்பதில்லை.
அதை நீங்கள் உண்மையிலேயே உழைத்துத்தான் பெற வேண்டும்; அந்த வகையில், கேப்டன் பதவியையும், உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் மரியாதையையும் உழைப்பின் மூலமே அடைய வேண்டும். அந்தத் தகுதி இவர்களிடம் உள்ளது.
எதுவும் எளிதாகக் கிடைக்கவில்லை என்பது எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். குறிப்பாக சூர்ய குமார் யாதவை பொறுத்தவரை இது மிகவும் உண்மை.
எனக்குச் சரியாக நினைவிருந்தால், அவர் தனது 30 அல்லது 31-வது வயதில்தான் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமானார். அவர் ஒருபோதும் முயற்சியைக் கைவிடவில்லை. அவர் எப்போதும் போட்டியில் நீடிக்க விரும்பினார். அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தபோது அதை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்பினார், அதை அவர் செய்தும் காட்டினார்.
இவ்வாறு ரோகித் சர்மா தெரிவித்தார்.