அ.தி.மு.க. மாணவர் அணி செயலாளர் சிங்கை ஜி ராமச்சந்திரன் கட்சியில் இருந்து விலகல்

கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த முக்கிய அ.தி.மு.க. நிர்வாகியும், அக்கட்சியின் மாணவர் அணி செயலாளருமான சிங்கை ஜி ராமச்சந்திரன், கடந்த சில மாதங்களாக கட்சியில் நிகழ்ந்த அமைப்பு ரீதியான மாற்றங்களை காரணம் காட்டி கட்சியில் இருந்து விலகினார்.
கட்சியில் வகித்த அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் "மிகுந்த மனப்போராட்டத்திற்குப் பிறகே" விலகுவதாக ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார். தனது மனசாட்சிக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் இந்தக் கடினமான முடிவை எடுத்தார்.
எக்ஸ் தள பதிவு:
"என்னைப் பொறுத்தவரை, அ.தி.மு.க. என்பது வெறும் அரசியல் கட்சி மட்டுமல்ல; அது எப்போதும் என் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருந்து வருகிறது. இது வெறும் அரசியல் கடிதம் அல்ல; என் வாழ்வின் பயணத்தை அசைபோட்டு நான் இதை எழுதுகிறேன்," என்று தனது விலகல் கடிதத்தை 'எக்ஸ்' தளத்தில் பதிவிடும்போது ராமச்சந்திரன் குறிப்பிட்டார்.
கட்சியுடனான தனது பிணைப்பை நினைவுகூர்ந்த அவர், "'புரட்சித் தலைவி அம்மா' தான் எனக்கு 'ஜி. ராமச்சந்திரன்' என்ற பெயரை சூட்டினார்; சாதாரண ஆலை தொழிலாளியாக இருந்த என் தந்தையை எம்.எல்.ஏ.வாக உயர்த்தியதும் அம்மாதான். என் தந்தையின் திடீர் மறைவுக்கு பிறகு, என் தாயார் உறுதியுடன் நின்று, அனைத்து சவால்களையும் எதிர்கொண்டு, எனக்கு நல்ல கல்வியை அளித்து என்னை வளர்த்தெடுத்தார்," என்று கூறினார்.
ஏமாற்றம்:
"கடந்த சில மாதங்களாகக் கட்சிக்குள் நிகழ்ந்த சில மாற்றங்கள் எனக்கு ஆழ்ந்த ஏமாற்றத்தையும் மனவேதனையையும் அளித்துள்ளன. எனது கருத்துகளையும் கவலைகளையும் கட்சித் தலைமையிடம் விரிவாகவும் நேர்மையாகவும் பகிர்ந்துகொண்டேன்.
ஆனால், நான் காணும் நிகழ்வுகளை என் மனசாட்சியுடன் ஒருபோதும் ஒத்துப்போக செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டபோது, இந்தக் கடினமான முடிவை எடுத்தேன்," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
அவர் தகவல் தொழில்நுட்பப் (IT) பிரிவின் மாநிலச் செயலாளர், மண்டலச் செயலாளர், மாநிலத் தலைவர் மற்றும் மாணவர் அணியின் மாநிலச் செயலாளர் ஆகிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.