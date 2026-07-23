தமிழக செய்திகள்

மக்கள் திண்டாடிக் கொண்டிருக்க ‘பிளாஸ்ட் பிளாஸ்ட்’ கொண்டாட்டத்தில் இருக்கும் ‘நீரோ’ அரசுக்கு கண்டனம் - இபிஎஸ்!

ரோம மன்னர் நீரோவுடன் ஒப்பிட்டு தவெக ஆட்சியை இபிஎஸ் விமர்சித்துள்ளார்.
மக்கள் திண்டாடிக் கொண்டிருக்க ‘பிளாஸ்ட் பிளாஸ்ட்’ கொண்டாட்டத்தில் இருக்கும் ‘நீரோ’ அரசுக்கு கண்டனம் - இபிஎஸ்!
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ரோமானியப் பேரரசின் ஐந்தாவது மற்றும் ஜூலியோ-கிளாடியன் வம்சத்தின் கடைசிப் பேரரசர் நீரோவின் ஆட்சிப்போல திகழும் தவெக ஆட்சிக்கு எனது கண்டனங்கள் என, திருச்சி மருத்துவமனை சம்பவம் ஒன்றை குறிப்பிட்டு இபிஎஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ளப் பதிவில்,.

திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 68 வயது பெண்ணின் கால் விரலை எலிகள் கடித்துக் குதறியதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளை இன்றைய ஆட்சி எப்படி வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த செய்தியே சாட்சி.

அரசை நம்பி சிகிச்சை பெற வந்து, எலி கடித்து கால் விரல் இழந்துள்ள அந்த பெண்ணிற்கு என்ன பதில் வைத்துள்ளது இன்றைய தவெக பொய்க்கால் குதிரை அரசு?

இப்படி மக்கள் திண்டாடிக் கொண்டிருக்க, இத்துறையின் அமைச்சரோ, ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் காட்சி பார்த்து கொண்டாடி செல்ஃபி பதிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

அவர் மட்டுமல்ல, இன்றைய தினம் முதலமைச்சர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை அனைவரும் படம் பார்க்க “விடுமுறை” போட்டிருப்பதாக வேறு செய்திகள் வருகின்றன.

நாடும் நாட்டு மக்களும் எக்கேடாய்ப் போனால் என்ன? என்று “Blastu Blastu” கொண்டாடத்தில் திளைக்கும் புதிய Nero அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம்.

உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதுடன், அவருக்கான இழப்பீடும் வழங்க வேண்டும் என இந்த அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Jana Nayagan
ஜன நாயகன்
Edappadi Palaniswami
எடப்பாடி பழனிசாமி
முதலமைச்சர் விஜய்
Chief Minister Vijay
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Maalai Malar
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