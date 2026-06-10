டெல்லியில் நிதி ஆயோக் கூட்டம் : முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்பாரா?

டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நிதி ஆயோக் கூட்டம் நாளை வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நிதி ஆயோக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க டெல்லிக்கு புறப்பட்டார். நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி கடந்த பல ஆண்டுகளாக பங்கேற்கவில்லை. இந்த முறையும் கூட்டத்தை புறக்கணிப்பாரா அல்லது பங்கேற்பாரா என்பதை முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி தரப்பில் இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை.
மேலும், நிதி உள்பட அனைத்து இலாகாக்களும் முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்த சூழலில் முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி பங்கேற்க விமான டிக்கெட் ஏதும் பதிவு செய்யவில்லை. ஆனால், கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர்கள் பங்கேற்க மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியுள்ளதால், ஒருவேளை இரவு திடீர் முடிவு எடுத்து புறப்பட்டு செல்லலாம் என கூறப்படுகிறது.