பாலியல் குற்றச்சாட்டின் பேரில் பயிற்சி ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி கைது!

காவலர் பயிற்சி மையத்தில் தன்னுடன் பயிற்சி பெறும் பெண் அதிகாரியை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பயிற்சி ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தின் பிரகாசம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த உதய கிருஷ்ண ரெட்டி (33), சர்தார் வல்லபாய் படேல் தேசிய காவல் பயிற்சி மையத்தில் சக பெண் பயிற்சியாளரை பாலியல் வன்கொடுமை, பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் ஜூலை 18-ஆம் தேதியன்று வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அவர் 14 நாட்களுக்கு நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டதாக ஐதராபாத் காவல்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐ.பி.எஸ். பயிற்சி அதிகாரி, முன்னதாக காவலராக பணியாற்றி, பின்னர் 2025-இல் யு.பி.எஸ்.சி. தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று ஐ.பி.எஸ்.-இல் சேர்ந்தார். அவர் டிசம்பர் 2025 முதல் பயிற்சி பெற்று வந்தார்.
ஐ.பி.எஸ். தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான தனது பயணம் குறித்த குற்றஞ்சாட்டியவரின் பதிவிற்கு, சக ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி பயிற்சியாளரான பாதிக்கப்பட்ட பெண் பதிலளித்ததை தொடர்ந்து, 2025 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் அவர் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுடன் தொடர்பு கொண்டார்.
தொடர்பு விவரங்களை பரிமாறிக்கொண்டு, தனது எளிமையான பின்னணி குறித்து உரையாடி ஒரு நல்லுறவை ஏற்படுத்திக்கொண்ட பிறகு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் பாதிக்கப்பட்டவரும் ஓர் உறவில் ஈடுபட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீண்டும் மீண்டும் தற்கொலை செய்துகொள்வதாக மிரட்டியதுடன், ஆயுதங்களை காட்டி, அவரை அவமதித்து, "பல உறவுகளை" வைத்துக்கொள்ளுமாறு தொடர்ந்து வற்புறுத்தியதுடன், அவரது மடிக்கணினியை தூக்கி எறிந்து சேதப்படுத்துவது, தடுக்கப்பட்ட பிறகும் போலியான சமூக வலைதள கணக்குகளை உருவாக்குவது, தனிப்பட்ட உரையாடல்களை வெளியிடுவதாக மிரட்டுவது, மற்றும் அவரது அனுமதியின்றி குடும்பத்தினர் மற்றும் சக ஊழியர்களை தொடர்புகொள்வது உள்ளிட்ட துன்புறுத்தல் செயல்களிலும் ஈடுபட்டார்.
"இந்தத் தாங்க முடியாத மனப்பான்மையால், பாதிக்கப்பட்ட பெண் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடனான உறவை முறித்துக்கொண்டு வேறொருவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார்," என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
இதை அறிந்த குற்றவாளி, தனது கணக்கு முடக்கப்பட்ட பிறகு போலி சமூக வலைதள கணக்குகளை உருவாக்கி, தனிப்பட்ட உரையாடல்களை வெளியிடுவதாக மிரட்டி, அவரது அனுமதியின்றி குடும்பத்தினர் மற்றும் சக ஊழியர்களைத் தொடர்பு கொண்டு, பாதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் பிற சாட்சிகளால் கூறப்பட்ட பல்வேறு குற்றங்களில் ஈடுபட்டார் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
புகாரைத் தொடர்ந்து, அட்டப்பூர் போலீசார், பெண்ணின் மானபங்கத்திற்கு உள்ளாக்கும் நோக்கத்துடன் அவர் மீது தாக்குதல் அல்லது குற்றவியல் பலத்தை பயன்படுத்துதல், பாலியல் துன்புறுத்தல், மற்றும் அவமதிக்கும் நோக்கம் கொண்ட சொற்கள், சைகைகள் அல்லது செயல்கள் உள்ளிட்ட பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் தொடர்புடைய பிரிவுகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
அதன்படி, ஜூலை 28 ஆம் தேதி ஆராம்கர் எக்ஸ் ரோடு அருகே அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது. இது தொடர்பாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம் காவல்துறை விசாரணை நடத்தியது. சட்ட விதிகளுக்கு இணங்க இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த வழக்கு தொடர்பான அனைத்து உண்மைகளையும் சூழ்நிலைகளையும் கண்டறிய தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை கடுமையாக எடுக்கப்படுவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஐதராபாத் காவல் ஆணையரால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்புக்குழு, ஐதராபாத் மகளிர் பாதுகாப்பு பிரிவின் துணை ஆணையர் பி. லாவண்யா நாயக் ஜாதவின் மேற்பார்வையில் இந்த கைது நடவடிக்கையையும் விசாரணையையும் மேற்கொண்டதாக அந்த செய்திக்குறிப்பு தெரிவித்தது.
வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சமூக ஊடகப் பதிவு ஒன்றில், புகாரும் வதந்திகளும் "ஆதாரமற்றவை" என்று கூறியிருந்தார்.
அதனை தொடர்ந்து அவர், தனக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்ய கோரி தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தார். இவ்வழக்கை நான்கு வாரங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் விசாரணைக்கு நீதிமன்றம் புதன்கிழமை ஒத்திவைத்தது.