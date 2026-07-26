இனி வினாத்தாள் கசிவு இருக்கக் கூடாது: புதிய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு மாணவர்கள் கோரிக்கை!

தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடு புகார்களுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சராக உள்ள 'பிரகலாத் ஜோஷி'க்கு கல்வித் துறையின் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்தான், புதிய கல்வி அமைச்சர் வினாத்தாள் கசிவுகளை முற்றிலுமாகத் தடுத்து, அனைவருக்கும் கட்டுப்படியாகும் வகையில் கல்வியை முறைப்படுத்த வேண்டும் எனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நீட் மற்றும் யு.ஜி.சி-நெட் தேர்வுகளில் நடந்த முறைகேடுகளைக் கண்டித்து, 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) அமைப்பின் தலைமையிலான மாணவ அமைப்பினரும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களும் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
போராட்டத்தின் உச்சகட்டமாக, வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்றுத் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தைக் குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவிடம் சமர்ப்பித்தார். அவரது ராஜினாமா உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
தர்மேந்திர பிரதானின் விலகலைத் தொடர்ந்து, கர்நாடகாவின் தார்வாடு தொகுதியில் இருந்து 5 முறை எம்பியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூத்த பாஜக தலைவரும், நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சருமான பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கல்வித் துறை கூடுதல் பொறுப்பாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. "மிகுந்த கடமையுணர்வோடும் பணிவோடும் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்" என ஜோஷி அறிவித்துள்ளார்.
சி.ஜே.பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் மாணவர்கள் சார்பில் புதிய அமைச்சருக்கு கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இனிவரும் எந்தவொரு தேசிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளிலும் வினாத்தாள் கசியாத வண்ணம் 'தேசிய தேர்வுகள் முகமையை' முற்றிலும் சீரமைக்க வேண்டும்.
ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பத்து மாணவர்கள் உயர்கல்வி பெறுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் கல்வி அமைப்பைக் குறைந்த செலவில் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். வினாத்தாள் கசிவில் ஈடுபடும் 'தேர்வு மாஃபியாக்கள்' மீது புதிதாக முன்மொழியப்பட்டுள்ள சட்டத்தின் கீழ் 10 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் ரூ.50 லட்சம் அபராதம் உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும்.
தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா மற்றும் மாணவர்களுக்கான இழப்பீடு, போராட்ட வழக்குகள் வாபஸ் போன்ற மத்திய அரசின் உறுதிமொழிகளைத் தொடர்ந்து, 40 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்த மாணவர் போராட்டம் தற்காலிகமாகக் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது.
எனினும், புதிய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தலைமையிலான கல்வித் துறை விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து மாணவர்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்களும் மாணவர்களும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.