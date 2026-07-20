CJP கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலிக்கும்... ஜி.பி. நட்டா உறுதி

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள CJP அமைப்பிற்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே நடைபெற்ற முதல் நேரடிப் பேச்சுவார்த்தையில், மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா அந்த அமைப்பின் இரண்டு பிரதிநிதிகளை சந்தித்துப் பேசினார். ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்று காவல்துறையினரால் தடுக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து அரசின் உயர்மட்ட தலைவர்களுடன் உள்விவாதங்கள் நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.
தேர்வு முறைகேடுகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, CJP அமைப்பின் செய்தி தொடர்பாளர்களான அசுதோஷ் ரன்கா மற்றும் சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் அமைச்சரின் இல்லத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் இருமுறை அவரை சந்தித்து மனுவை அளித்தனர். அதன் பின்னரே இந்த உறுதிமொழி கிடைத்தது என்று CJP அமைப்பு தெரிவித்தது.
"அவர் தலைவர்களுடன் பேசி, அதன் முடிவுகளை தெரிவிப்பார் என்பது மட்டுமே எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரே உறுதிமொழி," என்று ரன்கா பி.டி.ஐ. (PTI) வீடியோக்களிடம் கூறினார்.
பேச்சுவார்த்தை:
நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்வதைத் தடுக்க காவல்துறையினர் கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் தடியடியை பயன்படுத்தி போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்கிய அதே நாளில், அரசுக்கும் இளைஞர்கள் தலைமையிலான CJP அமைப்பிற்கும் இடையிலான இந்தப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
போராட்டக்காரர்கள் முன்னதாகவே அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வந்ததை தொடர்ந்து, காலை 11.50 மணி முதல் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் நட்டா ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.
"இச்சந்திப்பு சுமூகமான சூழலில் நடைபெற்றது. அவர்களின் பிரதிநிதி குழுவுடன் விரிவான ஆரம்பகட்ட வாய்மொழி விவாதம் நடைபெற்றது. மேலும் அவர்கள் மாலை 4 மணியளவில் என்னிடம் எழுத்துப்பூர்வமான மனுவை அளித்தனர்," என்று அவர் கூறினார்.
போராட்டக்காரர்கள் அனைவரும் தங்கள் அமர் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு, இயல்பு நிலையை மீட்டெடுக்க நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
வாக்குறுதி அளிக்கப்படவில்லை:
"இது குறித்து உரிய மட்டத்தில் விவாதிப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்தார். இருப்பினும், இதுவரை எந்த உறுதியான வாக்குறுதிகளும் அளிக்கப்படவில்லை. கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் வரை அமைதியான முறையில் போராடும் நாங்கள் ஓயமாட்டோம்," என்று இச்சந்திப்பிற்குப் பிறகு 'எக்ஸ்' தளத்தில் சௌரவ் தாஸ் பதிவிட்டார்.
CJP போராட்ட விவகாரம் குறித்து அரசுக்குள் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியிருக்கும் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், பிற்பகலில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் அலுவலகத்தில் அவரை சந்தித்தார்.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற போராட்டக்காரர்களின் எண்ணிக்கை அப்பகுதியில் அதிகரித்ததால் நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் சில முக்கிய நுழைவு வாயில்கள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், அமைச்சர் பிரதான் பல மணிநேரம் ஷாவின் அலுவலகத்திலேயே இருந்தார். பின்னர் மத்திய அமைச்சர்கள் கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் பியூஷ் கோயல் ஆகியோரும் அவர்களுடன் இணைந்தனர்.
இருப்பினும், இச்சந்திப்பில் என்ன விவாதிக்கப்பட்டது என்பது உடனடியாகத் தெரியவரவில்லை. ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இனி எந்தவிதமான கெடுபிடி நடவடிக்கைகளும் இருக்காது என்று ஜே.பி. நட்டா உறுதியளித்ததாக தாஸ் கூறினார்; இருப்பினும், காவல் துறை நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டதற்கான எந்தத் தகவலும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
நட்டாவின் இல்லத்திற்கு நண்பகல் வாக்கில் சென்றடைந்த பிறகு, அந்த குழு அவரை இருமுறை சந்தித்ததாக ரங்கா தெரிவித்தார்.
மூன்று கோரிக்கைகள்:
"எங்களுக்கு மூன்று கோரிக்கைகள் உள்ளன: சோனம் வாங்சுக் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட வேண்டும். அவர் ஒரு காணொளிச் செய்தியைப் பகிர விரும்புகிறார், அதற்கான அனுமதி அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்; மேலும், நீட் (NEET) தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தைத் தொடர்ந்து தற்கொலை செய்துகொண்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும்," என்று அவர் கூறினார்.
"அமைதியான முறையில் போராடுபவர்கள்" மீதான காவல் துறை நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் தாங்கள் வலியுறுத்தியதாக சிஜேபி (CJP) அமைப்பு தெரிவித்தது.
நட்டாவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுவில், நீட் 2026 வினாத்தாள் கசிவு, சிபிஎஸ்இ (CBSE) 12-ஆம் வகுப்பு இணையதள சிக்கல்கள் மற்றும் சியுஇடி (CUET) தேர்வு நடத்துவதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் உள்ளிட்ட பொதுத் தேர்வுகளை நடத்துவதில் தொடர்ந்து தோல்விகள் ஏற்படுவதாக சிஜேபி குற்றம் சாட்டியது. மேலும், போராட்டத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதானை நீக்குவதே தங்கள் முக்கிய கோரிக்கையாக இருந்து வருவதாகவும் அது கூறியது.