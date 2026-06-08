இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.95.35 ஆக சரிவு: ஆரம்ப வர்த்தகத்தில் பின்னடைவு!

சர்வதேச சந்தையில் நிலவி வரும் பல்வேறு சாதகமற்ற சூழல்களால், இன்று காலை வர்த்தகத் தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 17 பைசாக்கள் சரிந்து 95.35 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. அமெரிக்காவின் வலுவான பொருளாதாரத் தரவுகள் காரணமாக, உலகளாவிய சந்தையில் டாலரின் மதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது ரூபாயின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
ஈரான், இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தியதை அடுத்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் தீவிர அரசியல் பதற்றம் முதலீட்டாளர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலைக் குறியீடான ப்ரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 3.43% உயர்ந்து, ஒரு பேரல் 96.28 டாலராக வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவுகள் இதனால் அதிகரிக்கும் என்பதால் இது ரூபாய் மதிப்பை நேரடியாகப் பாதித்துள்ளது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளிநாட்டு மூலதன வரத்து மற்றும் அந்நிய செலாவணி புழக்கத்தை அதிகரிக்க எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகளால் ரூபாய் மதிப்பு 56 பைசா உயர்ந்து 95.18 ஆக நிறைவடைந்தது. எனினும், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று உலகளாவிய அழுத்தங்கள் காரணமாக மீண்டும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. ரூபாய் மதிப்பின் இந்த வீழ்ச்சியால் உள்நாட்டு பங்குச்சந்தைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
காலை வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 724 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 222 புள்ளிகளும் சரிந்துள்ளன. தற்போதைய சூழலில், அமெரிக்காவின் அடுத்தகட்ட வட்டி விகிதக் கொள்கை மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை போன்ற நகர்வுகளைப் பொறுத்தே இனி ரூபாய் மதிப்பின் போக்கு அமையும் என நிதித்துறை வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.