இந்தியா

98 சதவீத கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டதாக அரசு கூறுவது பொய்: ஜார்க்கண்ட் மாணவர் தலைவர்

சட்டமன்றப் பேரணி'யில் ஜார்க்கண்ட் மாணவர்கள் அனைவரும் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
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ஜார்க்கண்டில் பணி நியமனத் தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக கூறி மாணவர்கள் போராடி வருகின்றனர். மாணவர்களின் 98 சதவீத கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டதாக அரசு அமைத்த குழு அறிவித்த சில மணிநேரங்களிலேயே, போராட்டக்காரர்கள் அரசின் கூற்றை மறுத்துள்ளனர்.

மொத்தம் 13 போட்டி தேர்வுகளில் 3 தேர்வுகளை மட்டுமே ரத்து செய்ய ஒப்புக்கொண்ட அரசு, "பொய்களைப் பரப்புவதாக" அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

அனுமதிக்க மாட்டோம்:

தங்கள் அமைதியான ஜனநாயகப் போராட்டத்திற்கும், இன்று நடைபெறவுள்ள 'சட்டமன்றப் பேரணி'க்கும் (Vidhan Sabha March) ஆதரவளிக்குமாறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இங்கு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போராட்டக்காரர்கள், சமூக விரோத சக்திகள் தங்கள் ஜனநாயக போராட்டத்தை சீர்குலைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று கூறினர்.

பொய் பிரச்சாரம்:

"எங்கள் கோரிக்கைகளில் 98 சதவீதத்தை நிறைவேற்றியதாக ஜார்க்கண்ட் அரசு பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறது. நாங்கள் கோரிய 13 தேர்வுகளில் 3-ஐ மட்டுமே அரசு ரத்து செய்துள்ளது. மாநிலத்தில் நடத்தப்பட்ட அனைத்து தேர்வுகளிலும் உள்ள முறைகேடுகளை வெளிக்கொண்டுவரும் வகையில் சி.பி.ஐ. (CBI) விசாரணை கோரி இன்று நடைபெறும் 'சட்டமன்றப் பேரணி'யில் ஜார்க்கண்ட் மாணவர்கள் அனைவரும் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்," என்று மாணவர் தலைவர் குற்றம் சாட்டினார்.

மற்றொரு மாணவர் தலைவரான ரவீந்திர பாஸ்வான், "முறைகேடுகளை மூடிமறைப்பதற்குப் பெயர் பெற்ற சி.ஐ.டி. (CID) விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பதில் அரசு பிடிவாதமாக உள்ளது" என்று குற்றம் சாட்டினார்.

தங்கள் போராட்டம் "அமைதியானதாகவும் ஜனநாயக ரீதியிலானதாகவும்" இருக்கும் என்று போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர்.

"எங்கள் அமைதியான, ஜனநாயக போராட்டத்தை சீர்குலைக்க சமூக விரோத சக்திகளை அனுமதிக்க மாட்டோம்," என்று மற்றொரு மாணவர் தலைவர் கூறினார்.

வேண்டுகோள்:

இன்று நடைபெறவுள்ள போராட்டத்தை ஒரு "மக்கள் இயக்கமாக" மாற்றுமாறு மக்களிடமும் அரசியல் கட்சிகளிடமும் மாணவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர்; மேலும், எந்தவொரு அரசியல் கொடியும் இன்றி நடைபெறும் தங்கள் பிள்ளைகளின் போராட்டத்திற்குப் பெற்றோர்கள் தார்மீக ஆதரவை வழங்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டனர்.

"ஜார்க்கண்டில் நிலவும் வேலை விற்பனை முறையை ஒழிக்க விரும்புகிறோம்; எங்கள் போராட்டம் வன்முறையற்றது," என்று போராட்டக்காரர் ஒருவர் கூறினார்.

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