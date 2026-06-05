ஐதராபாத்தில் 3 பேருக்கு எபோலா நோய் அறிகுறி... உடன்வந்த விமான பயணிகளை கண்டறியும் பணி தீவிரம்

ஐதராபாத் ஜூபிலி ஹில்ஸில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு இன்று அதிகாலை எபோலா அறிகுறிகளுடன் 2 பேர் சென்றனர். அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு எபோலா இருக்கலாம் என சந்தேகித்தனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிறந்த சிகிச்சை மற்றும் சிறப்பு கண்காணிப்பிற்காக உடனடியாக காந்தி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
இதற்கிடையில், நேற்று இதேபோன்ற அறிகுறிகளுடன் மற்றொரு நபரும் காந்தி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் ஒரு முக்கியத் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. காந்தி மருத்துவமனையில் தற்போது சிகிச்சை பெற்றுவரும் 3 சந்தேக நபர்களும் அதே விமானத்தில் வெளி நாட்டிலிருந்து ஐதராபாத் வந்தடைந்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட 3 பேரும் ஒரே விமானத்தில் பயணித்தது தெரியவந்ததை அடுத்து, மருத்துவ நிபுணர்களும் விமான நிலைய அதிகாரிகளும் உஷார்படுத்தப்பட்டனர்.
குறிப்பிட்ட அந்த விமானத்தில் பயணித்த மற்ற பயணிகளின் விவரங்களைச் சேகரிப்பதில் அதிகாரிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அவர்களில் யாருக்கேனும் ஒத்த அறிகுறிகள் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஐதராபாத்தில் எபோலா வைரஸ் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.