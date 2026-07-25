இந்தியா

டெல்லி சிஜேபி போராட்டக்காரர்களுடன் மத்திய அரசு 3-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை!

இறுதி கட்ட முடிவுகள் இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
JPNadda - CJP
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நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் கல்விச் சீர்திருத்தங்களை வலியுறுத்தி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராடி வரும் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அரசு தனது 3-வது கட்ட அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தையை இன்று நடத்துகிறது.

மத்திய சுகாதாரத் துறை மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசியத் தலைவரான ஜே.பி.நட்டா மற்றும் சிஜேபி பிரதிநிதிகளுக்கு இடையே ஏற்கனவே இருமுறை பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இன்றைய 3-வது கட்ட சந்திப்பு மிக முக்கியத் திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

முதல்கட்டப் பேச்சுவார்த்தை

சிஜேபி அமைப்பினர் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நடத்திய 'சலோ சன்சாத்' பேரணியில் போலீசாருடன் கடுமையான மோதல் வெடித்தது. டெல்லியில் நிலவிய அசாதாரண சூழ்நிலையைத் தொடர்ந்து அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு இறங்கி வந்தது.

ஜூலை 20 அன்று மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டாவை சிஜேபி பிரதிநிதிகள் முதன்முறையாக சந்தித்தனர். சிஜேபி தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட கோரிக்கை மனுவைப் பெற்றுக்கொண்ட அமைச்சர் நட்டா, கோரிக்கைகளை ஆலோசித்து முடிவெடுப்பதாகக் கூறி, தற்காலிகமாகப் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறக் கேட்டுக்கொண்டார்.

ஆனால், சிஜேபி போராட்டத்தைத் தொடர்ந்தது.

இரண்டாம் கட்டப் பேச்சுவார்த்தை

சோனம் வாங்சுக் தனது 26 நாள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை முடித்துக் கொண்டதை அடுத்து, ஜந்தர் மந்தருக்கு வெளியே 'Constitution Club' என்ற நடுநிலையான இடத்தில் பேச அரசு ஒப்புக்கொண்டது.

நேற்று மதியம் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோரை சிஜேபி முதன்மை செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் சந்தித்தனர்.

சுமார் 2 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பில், சிஜேபியின் 3 முக்கிய கோரிக்கைகளில் 2 கோரிக்கைகளை (மாணவர்கள் மீதான எஃப்.ஐ.ஆர் வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல்) அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா கொள்கை அளவில் ஏற்றுக்கொண்டார்.

கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்க இன்று மதியம் வரை அரசு அவகாசம் கேட்டது.

மூன்றாம் கட்டப் பேச்சுவார்த்தை

அரசு கேட்ட அவகாசத்தின்படி, இன்று மதியம் 3-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்குச் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா கடிதத்தைப் பிரதமர் மோடிக்கு அனுப்பியதைத் தொடர்ந்து, இன்று 3-வது நாளாக அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா முன்னிலையில் சிஜேபி பிரதிநிதிகளுடன் 3-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது.

தேசிய தேர்வு முகமை மறுசீரமைப்பு மற்றும் தேர்வு தேதிகள் குறித்த இறுதி கட்ட முடிவுகள் இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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