தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்! பீகார் காங்கிரஸ் சார்பில் மெழுகவர்த்தி பேரணி

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் மெழுகுவர்த்தி பேரணியை நடத்தினர்.
நாடு முழுவதும் 120 நகரங்களில் காங்கிரஸ் முன்னெடுத்துள்ள 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' (மாணவர்களின் குரல்) பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநில தலைநகரான பாட்னாவில் பாட்னா கல்லூரியில் இருந்து கார்கில் சவுக் வரை இந்த பேரணி நடைபெற்றது.
நீட் (NEET) தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் கனவுகளை சிதைத்துவிட்டதாகவும், விரக்தியடைந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டதாகவும் காங்கிரஸ் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ராகினி நாயக் கூறினார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "சமீபத்திய நீட் வினாத்தாள் கசிவால் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தை தொடர்ந்து 22 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டனர். அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையிலேயே இந்த மெழுகுவர்த்தி பேரணி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அடையாள பேரணியின் மூலம், பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு விஷயத்தை உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறோம்: அவர்களின் போராட்டத்தில் ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டரும் உறுதியாக அவர்களுடன் நிற்கிறார்கள்," என்று அவர் கூறினார்.
ஜந்தர் மந்தரில் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராகப் போராடிய மாணவர்கள் மீது கொடூரமான காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக டெல்லி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் DUSU தலைவருமான நீது வர்மா சோயின் குற்றம் சாட்டினார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "விவசாயிகள் போராடும்போது அவர்கள் தேசவிரோதிகள் என்று முத்திரை குத்தப்படுகிறார்கள். பெண் மல்யுத்த வீரர்கள் போராடும்போது அவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள். இப்போது கல்வி அமைப்பில் உள்ள குளறுபடிகள் மற்றும் நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்படுகிறது, அவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் மோசமாக நடத்தப்படுகிறார்கள்," என்று தெரிவித்தார்.
மாணவிகளிடம் காவல்துறை அநாகரிகமாக நடந்துகொண்டதாக குற்றம் சாட்டிய காங்கிரஸ் தலைவர் சோயின், இது அரசின் 'பேட்டி பச்சாவ், பேட்டி படாவ்' (பெண் குழந்தையைக் காப்போம், பெண் குழந்தைக்கு கற்பிப்போம்) என்ற முழக்கத்திற்கு முரணானது என்று கூறினார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டங்களை அரசு கையாண்ட விதத்தையும் அவர் விமர்சித்தார்; தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பொதுமக்களின் கவலைகளை எழுப்புவதில் இருந்து தடுக்கப்பட்டதாகவும், தெருவில் இழுத்து செல்லப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
"அரசின் சர்வாதிகார போக்குக்கு எதிரான தனது பிரச்சாரத்தை காங்கிரஸ் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும்," என்று சோயின் கூறினார்.
ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டங்களில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கைகளை (FIR) திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் சோயின் வலியுறுத்தினார்; அத்துடன் பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கட்சியின் கோரிக்கையையும் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.