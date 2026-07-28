வணிகம்

சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல் - டீசல் விலை நிலவரம்

ஈரான் விஷயத்தில் நல்லது நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேற்று பேசியது நம்பிக்கை அளிக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.
பெட்ரோல் - டீசல் விலை நிலவரம்
பெட்ரோல் - டீசல் விலை நிலவரம்
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ஈரான் போரினால் மத்திய கிழக்கில் இருந்து உலகின் 20 சதவீத கச்சா எண்ணெய் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் ஏற்றுமதி பாதையான ஹார்முஸ் கடல்வழிப்பாதையில் மீண்டும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.

அண்மை நாட்களாக பரஸ்பர தாக்குதல்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டபோதோலும் ஹார்முஸ் பதற்றம் தொடர்ந்து வருகிறது.

எண்ணெய் நிறுவனங்கள்

இது சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையில் எதிரொலித்து வருகிறது. கச்சா எண்ணெய்யை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் பெட்ரோல், டீசல் கிடைக்கிறது.

அந்த வகையில் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையை பொருத்தும், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளை வைத்தும் தினந்தோறும் பெட்ரோல், டீசல் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

பெட்ரோல் - டீசல் விலை நிலவரம்

அந்த வகையில் இன்று (28.07.2026 - செவ்வாய்க்கிழமை)க்கான பெட்ரோல், டீசல் விலைப்பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

இதன்படி இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.77-க்கும், டீசல்ரூ.99.55-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேவேளை, இயற்கை எரிவாயு (CNG) ஒரு கிலோ ரூ.97 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கச்சா எண்ணெய்

இன்று சர்வதேச சந்தையில் பிரனட் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரல் ஒன்றுக்கு 87.54 டாலர் என விற்பனை ஆகி வருகிறது.

ஈரான் விஷயத்தில் நல்லது நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேற்று பேசியது நம்பிக்கை அளிக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.

மத்திய அரசு உலக சந்தை நிலவரத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.

சென்னை
Chennai
கச்சா எண்ணெய்
Crude oil
பெட்ரோல் டீசல் விலை
Petrol and Diesel Prices
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