அழகுக் குறிப்புகள்

உங்க குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பொட்டு வச்சா நல்லா இருக்கும்!

குழந்தைகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக ஸ்டிக்கர் பொட்டு வைப்பதைத் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது.
Baby Care Bindi
Baby Care Bindi
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குழந்தைகளின் சிரிப்பும் அழகும் எப்போதும் தனித்துவமானது. அவர்களுக்குப் பொட்டு வைக்கும் போது முகத்தின் அழகு இன்னும் பல மடங்கு கூடும்.

ஆனால், தற்காலப் பழக்கவழக்கங்களால் குழந்தைகளுக்குப் பொட்டு வைப்பதில் சில அழகியல் மற்றும் ஆரோக்கியப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன.

உங்கள் செல்லக் குழந்தைகளுக்கு எந்தெந்த முறைகளில் பொட்டு வைத்தால் அழகாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம்.

Baby Care Bindi
Baby Care Bindi

பாரம்பரிய மூலிகைச் சாந்துப் பொட்டு:

நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய இயற்கைச் சாந்துப் பொட்டு குழந்தைகளுக்கு மிகச் சிறந்தது. நெல்லிக்காய் சாறு, பூலாங்கிழங்கு அல்லது தூய தேங்காய் எண்ணெய் கலந்து தயாரிக்கப்படும் மூலிகைச் சாந்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

இது குழந்தையின் நெற்றிக்குக் குளிர்ச்சியையும், முகத்திற்குத் தனித்துவமான பாரம்பரிய அழகையும் தரும்.

Baby Care Bindi
Baby Care Bindi

திருஷ்டிப் பொட்டும் அழகும்:

குழந்தைகளுக்கு நெற்றியின் நடுவே வைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், கன்னத்தின் ஒரு பக்கத்திலோ அல்லது காதின் பின்புறத்திலோ வைக்கும் 'திருஷ்டிப் பொட்டு' தனி அழகு.

இதற்குத் தூய காட்டன் திரியை நல்லெண்ணெயில் நனைத்துச் சுட்டுக் கிடைக்கும் இயற்கை மை அல்லது வசம்புச் சாம்பலைப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.

Baby Care Bindi
Baby Care Bindi

எளிய டிசைன் பொட்டுகள்:

குழந்தைகளின் முக அமைப்பிற்கு ஏற்ப சிறிய வட்ட வடிவப் பொட்டு அல்லது லேசான நீள வடிவப் பொட்டுகள் வைப்பது அழகைக் கூட்டும்.

முகத்தில் பெரிய அளவில் பொட்டு வைப்பதைத் தவிர்த்து, அவர்களின் குட்டி நெற்றிக்குக் கச்சிதமாகப் பொருந்தும் சிறிய அளவிலான பொட்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவர்களை இன்னும் தேவதையாகக் காட்டும்.

Baby Care Bindi
Baby Care Bindi

ஸ்டிக்கர் பொட்டுகளைத் தவிர்த்தல்:

சந்தையில் கிடைக்கும் பல வண்ண ஸ்டிக்கர் பொட்டுகள் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தாலும், அவற்றின் பின்புறம் உள்ள ஒட்டும் பசை குழந்தையின் மென்மையான சருமத்தில் அலர்ஜி, அரிப்பு அல்லது சிவந்து போதலை ஏற்படுத்தலாம்.

எனவே, குழந்தைகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக ஸ்டிக்கர் பொட்டு வைப்பதைத் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது.

Baby Care Bindi
Baby Care Bindi

தூங்கும் போது பராமரிப்பு:

குழந்தைகளுக்குப் பகல் நேரத்தில் பொட்டு வைத்தாலும், அவர்கள் இரவு தூங்கச் செல்வதற்கு முன்பு அதை லேசான தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது வெதுவெதுப்பான நீர் கொண்டு மென்மையாகத் துடைத்து எடுத்துவிட வேண்டும்.

இதனால் சருமத் துளைகள் அடைபடாமல், நெற்றிப் பகுதி எப்போதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

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