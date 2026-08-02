சன்ஸ்கிரீன் Vs மாய்ஸ்சரைசர்! எது மிக முக்கியம்?

இன்றைய காலகட்டத்தில் மாறிவரும் காலநிலை மற்றும் தீவிரமான வெயில் காரணமாக, சருமப் பராமரிப்பு என்பது வெறும் அழகு சார்ந்த விஷயமாக மட்டுமல்லாமல், ஆரோக்கியம் சார்ந்த முக்கியத் தேவையாக மாறியுள்ளது.
சந்தையில் நூற்றுக்கணக்கான அழகுப் பொருட்கள் கொட்டிக்கிடக்கும் வேளையில், சாமானிய மக்களுக்கு எழும் மிகப்பெரிய சந்தேகம்: "முகத்திற்கு சன்ஸ்கிரீன் முக்கியமா அல்லது மாய்ஸ்சரைசர் முக்கியமா?" என்பதுதான்.
இவை இரண்டும் ஒரே வேலையைச் செய்கின்றன என்ற தவறான புரிதலே குழப்பத்திற்குக் காரணம். மாய்ஸ்சரைசர் என்பது சருமத்தின் செல்களுக்குள் ஈரப்பதத்தைப் பூட்டி வைக்கும் ஒரு உள்நோக்கிய காவலன்.
சன்ஸ்கிரீன் என்பது வெளிப்புறப் பாதிப்புகள் சருமத்தைத் தாக்குவதற்கு முன்பே அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தும் ஒரு வெளிப்பக்கக் கேடயம். இதில் ஒன்றை தவிர்த்தாலும் உங்கள் சருமத்தின் பாதுகாப்பு அரண் பலவீனமடையும்.
நம் சருமத்தின் மேல் பகுதியில் 'லிப்பிடுகள்' மற்றும் 'செராமைடுகள்' கொண்ட ஒரு இயற்கையான பாதுகாப்புச் சுவர் உள்ளது. கடுமையான ஃபேஸ் வாஷ்கள், ஏசி காற்று மற்றும் வயது முதிர்வு காரணமாக இந்த இயற்கை எண்ணெய்ப் பசை அழிகிறது.
ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் இந்த நுண்ணிய இடைவெளிகளை நிரப்பி, சருமத்தின் ஈரப்பதம் ஆவியாகாமல் தடுக்கிறது. மாய்ஸ்சரைசர் பயன்படுத்தாவிட்டால் சருமம் வறண்டு, அதை ஈடுசெய்ய அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரந்து, முகப்பருக்கள் வரத் தொடங்கும்.
அதனால் உங்கள் சருமத்திற்கேற்ற மாய்ஸ்சரைசரை கட்டாயமாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
சூரிய ஒளியில் இருந்து வெளிப்படும் ஆபத்தான UVA மற்றும் UVB கதிர்களிடம் இருந்து நமது சருமத்தைப் பாதுகாப்பதில் சன்ஸ்கிரீன் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
தினசரி சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது சருமத்தில் முன்கூட்டியே தோன்றும் சுருக்கங்கள், கோடுகள் மற்றும் தொய்வு போன்ற முதுமைத் தோற்றத்தைத் தடுத்து இளமையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
மேலும், வெயிலினால் ஏற்படும் முகம் சிவந்து போதல், கரும்புள்ளிகள் மற்றும் நிறமாற்றப் பிரச்சினைகளை நீக்கி, சருமத்தின் நிறத்தை ஒரே சீராக வைத்திருக்க இது துணைபுரிகிறது.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, தீவிரமான தோல் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயத்தை இது பெருமளவு குறைக்கிறது.
வெயில் இல்லாத மேகமூட்டமான நாட்களிலும், வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது கூட 80% புறஊதாக் கதிர்கள் சருமத்தைத் தாக்கும் என்பதால், ஆரோக்கியமான மற்றும் பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற அனைத்துக் காலங்களிலும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது இன்றியமையாததாகும்.
சருமப் பராமரிப்பில், தயாரிப்புகளின் அடர்த்தியைப் பொறுத்தே அவற்றை முகத்தில் தடவ வேண்டும் என்ற உலகளாவிய விதி உள்ளது. லேசான பொருளில் தொடங்கி தடிமனான பொருள் வரை பூச வேண்டும்.
மாய்ஸ்சரைசர் தூய்மையான முகத்தில் முதலில் இதைத் தடவ வேண்டும். அப்போதுதான் இதிலுள்ள ஈரப்பதமூட்டும் பொருட்கள் சருமத்தின் அடுக்குகளுக்குள் ஊடுருவ முடியும்.சன்ஸ்கிரீன் பகல் நேரப் பராமரிப்பில் இதுவே இறுதிப் படியாக இருக்க வேண்டும்.
சன்ஸ்கிரீனுக்கு மேல் மாய்ஸ்சரைசர் தடவினால், சன்ஸ்கிரீனின் வீரியம் குறைந்து, அதன் பாதுகாப்பு அடுக்கு கலைந்துவிடும்.
இன்று சந்தையில் SPF 15 அல்லது SPF 30 கலந்த மாய்ஸ்சரைசர்கள் பிரபலமாக விற்கப்படுகின்றன.
இது வசதியாகத் தெரிந்தாலும், நமது வெப்பமண்டலக் காலநிலைக்கு இது முழுமையான பாதுகாப்பைத் தராது என்று அழகுக்கலை விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கின்றனர்.
அந்தப் பாட்டிலில் குறிப்பிட்ட அளவு SPF பாதுகாப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் மாய்ஸ்சரைசரை மிக அதிக அளவில் முகத்தில் பூச வேண்டியிருக்கும்.
எனவே, தனித்தனியாக மாய்ஸ்சரைசர் மற்றும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவதே எப்போதும் சிறந்தது.
தோல் மருத்துவர்கள் இந்த விவாதத்திற்கு நேரத்தின் அடிப்படையில் மிக எளிய தீர்வை வழங்குகின்றனர். பகல் நேர உத்தியில் சன்ஸ்கிரீன் தான் முதன்மையான ராஜா.
நீங்கள் வீட்டிற்குள் இருந்தாலும் ஜன்னல் வழியே UVA கதிர்கள் ஊடுருவும். எனவே, முதலில் மாய்ஸ்சரைசர் தடவி, 60 நொடிகள் கழித்து தாராளமாக சன்ஸ்கிரீன் தடவ வேண்டும்.
இரவு நேர உத்தியில் சன்ஸ்கிரீனால் எந்தப் பயனும் இல்லை. நீங்கள் தூங்கும்போது சருமச் செல்கள் தங்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளும்.
எனவே, இரவு நேரத்தில் ஒரு சிறந்த, ஊட்டமளிக்கும் மாய்ஸ்சரைசர் மட்டுமே போதுமானது.