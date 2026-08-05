பட்டு சாரின்னா இதுதான் பட்டுச்சாரி! – பாரம்பரியமும் புதுமையும் நிறைந்த பட்டுப் புடவைகள்!

"பட்டு சாரின்னா இதுதான் பட்டுச்சாரி!" என்று பார்த்த பார்வையிலேயே பெண்களை வியந்து சொல்ல வைக்கும் அளவிற்கு, இன்றைய காலகட்டத்தில் பட்டுப் புடவைகளின் வடிவமைப்பு உலகளாவிய அளவில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
பாரம்பரியத் தறிகளில் தொடங்கி நவீன நாகரிக வடிவமைப்பு வரை, பட்டுப் புடவைகள் இன்றும் பெண்களின் முதல் தேர்வாக இருக்கின்றன.
இந்தியப் பாரம்பரியத்தில் பட்டுப் புடவைகளுக்கு எப்போதும் தனித்துவமான இடமுண்டு. குறிப்பாகக் காஞ்சிபுரம், வாரணாசி (பனாரஸ்), மற்றும் தர்மாவரம் பட்டுப் புடவைகள் பல நூற்றாண்டுகளாகத் தங்கள் கம்பீரத்தை மாறாமல் தக்கவைத்துள்ளன.
தலைமுறை தலைமுறையாகக் கடத்தப்படும் இந்த நெசவுக் கலை, இன்றும் ஒவ்வொரு விசேஷங்களிலும் பெண்களின் பெருமையாகத் திகழ்கிறது.
"பட்டு சாரின்னா இதுதான் பட்டுச்சாரி!" எனப் பாராட்ட வைப்பதில் அதன் வண்ணங்களுக்கு முக்கியப் பங்குண்டு.
முந்தைய காலத்து மெரூன், பச்சை போன்ற வழக்கமான வண்ணங்களைத் தாண்டி, தற்போது பாஸ்டல் நிழல்கள், லாவண்டர், பீச், மற்றும் இரட்டை வண்ணக் கலவைகள் இளம்பெண்களை மட்டும் இல்லாமல் அனைவரையும் பெரிதும் கவர்ந்து வருகின்றன.
பாரம்பரியப் பட்டுப் புடவைகள் அதிக எடையுடன் இருக்கும் என்ற எண்ணத்தை இன்றைய நவீன வடிவமைப்புகள் மாற்றியமைத்துள்ளன.
சாஃப்ட் சில்க், டஸ்ஸர் சில்க், மற்றும் டிஷ்யூ பட்டு போன்ற புடவைகள் மிகக் குறைந்த எடையில், நாள் முழுவதும் எளிதாக உடுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
நவீன இயந்திரங்கள் வந்தபோதிலும், உண்மையான கைத்தறி பட்டுப் புடவைகளுக்கு இருக்கும் மவுசு இன்றும் குறையவில்லை.
தூய பட்டு நூல்களால், கைதேர்ந்த நெசவாளர்களால் வாரக்கணக்கில் செதுக்கப்படும் புடவைகளின் நேர்த்தியும் அதன் நீடித்த உழைப்பும், "இதுதான் நிஜமான பட்டுச்சாரி" என்று தரம் பார்ப்பவர்களைப் பேச வைக்கிறது.
ஒரு பட்டுப் புடவையின் அழகை அதன் பார்டர்களும் முந்தானையும்தான் தீர்மானிக்கின்றன.
ராமாயணம், மகாபாரதக் கதைகளைச் சொல்லும் சித்திரங்கள், பாரம்பரிய அன்னப்பறவை, மாங்காய் மற்றும் கோவில் கோபுர டிசைன்கள் முதல் தற்கால ஜியோமெட்ரிக் வடிவங்கள் வரை முந்தானைகளில் புகுத்தப்படும் கலைநயம் தனி அழகைத் தருகிறது.
திருமணப் பட்டுப் புடவைகளில் தூய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஜரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு, மணப்பெண்களுக்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
இதனுடன் சேர்க்கப்படும் மேட்சிங் பிளவுஸ் டிசைன்கள் மற்றும் ஆரி வேலைப்பாடுகள், திருமண மேடையில் மணப்பெண்ணை தேவதை போல் ஜொலிக்க வைக்கின்றன. விசேஷ நாட்களில் கூட பிரமாண்டமான அழகைக் கொடுக்கிறது.Pattu Sarees
பட்டுப் புடவைகள் இன்று இந்தியப் பெண்களோடு மட்டும் சுருங்கிவிடவில்லை.
உலகளவில் வாழும் புலம்பெயர்ந்த இந்தியப் பெண்கள் மூலமாகவும், சர்வதேச ஃபேஷன் ஷோக்கள் மூலமாகவும் காஞ்சிப் பட்டும், பனாரஸ் பட்டும் உலக அரங்கில் மாபெரும் ஃபேஷன் அடையாளமாக உருவெடுத்துள்ளன.
பட்டுப் புடவைகள் என்பவை வெறும் ஆடைகள் மட்டுமல்ல, அவை ஒரு குடும்பத்தின் சொத்தாகக் கருதப்படுகின்றன.
எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் மங்காத அதன் பளபளப்பும், தலைமுறைகளைக் கடந்து தாயிடமிருந்து மகளுக்குச் சீதனமாகச் செல்லும் அதன் உணர்வுப்பூர்வமான மதிப்பும் பட்டுப் புடவைகளை என்றும் அழியாத ஒரு சிறந்த முதலீடாக மாற்றுகின்றன.