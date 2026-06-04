'ஜனநாயகன்' கசிவு - மேலும் ஒருவர் கைது

விஜய் முதல்வர் ஆகும் முன் கடைசியாக நடித்த படம் ஜனநாயகன்.
சதுரங்கவேட்டை, தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, நேர்கொண்ட பார்வை, துணிவு பட இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இப்படத்தை இயக்க மமிதா பைஜூ, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்டோர் இதில் நடிக்க அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.
கடந்த பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம் சென்சார் முட்டுக்கட்டையால் முடங்கியது.
இடையில் படம் இணையத்தில் லீக் பலரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இருப்பினும் படம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் நாளை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். படம் எடிட்டிங் குழுவில் இருந்தவரால் கசியவிடப்பட்டது என்று கண்டறியப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். 9 பேரின் ஜாமீன் மனுக்களை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அண்மையில் தள்ளுபடி செய்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் ஐடி ஊழியரான மேலும் ஒருவர் சைபர் கிரைம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதன்மூலம் இதுவரை இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது.