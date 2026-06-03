ஓய்விற்காக ஊட்டிக்கு சென்றார் ரஜினிகாந்த்

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் ‘ஜெயிலர் 2’. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தை விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு செப்டம்பர் மாதம் 10 அல்லது 11-ஆம் தேதிகளில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, 2 நாட்கள் ஓய்வில் தங்குவதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஊட்டிக்கு சென்றுள்ளார். கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் இருந்து கார் மூலம் ஊட்டிக்கு சென்றுள்ளார். ஊட்டியில் மிதுன் சக்கரவர்த்திக்கு சொந்தமான நட்சத்திர விடுதியில் ரஜினிகாந்த் 2 நாட்கள் தங்க உள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஊட்டிக்கு வந்த தகவலை அறிந்து அவரது ரசிகர்கள் நட்சத்திர விடுதி முன்பு குவிந்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.