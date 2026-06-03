சினிமா செய்திகள்

ஓய்விற்காக ஊட்டிக்கு சென்றார் ரஜினிகாந்த்

ஊட்டியில் மிதுன் சக்கரவர்த்திக்கு சொந்தமான நட்சத்திர விடுதியில் ரஜினிகாந்த் 2 நாட்கள் தங்க உள்ளார்.
ஓய்விற்காக ஊட்டிக்கு சென்றார் ரஜினிகாந்த்
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இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் ‘ஜெயிலர் 2’. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தை விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு செப்டம்பர் மாதம் 10 அல்லது 11-ஆம் தேதிகளில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, 2 நாட்கள் ஓய்வில் தங்குவதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஊட்டிக்கு சென்றுள்ளார். கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் இருந்து கார் மூலம் ஊட்டிக்கு சென்றுள்ளார். ஊட்டியில் மிதுன் சக்கரவர்த்திக்கு சொந்தமான நட்சத்திர விடுதியில் ரஜினிகாந்த் 2 நாட்கள் தங்க உள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஊட்டிக்கு வந்த தகவலை அறிந்து அவரது ரசிகர்கள் நட்சத்திர விடுதி முன்பு குவிந்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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