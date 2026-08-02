சினிமா செய்திகள்

'கார்த்தி 30' படத்தில் இணைந்தார் இசையமைப்பாளர் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்!

வசூல் சாதனை படைத்த பல வெற்றிப்படங்களின் பின்னணியில் உள்ள இளம் மற்றும் திறமை வாய்ந்த இயக்குநர் கல்யாண் சங்கர் இப்படத்தை இயக்குகிறார்.
Karthi-Meenakshi Chaudhary
Published on

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான கார்த்தியின் 30-வது திரைப்படமான 'கார்த்தி 30' படத்தின் இசை அமைப்பாளராகப் பிரபல பாப் நட்சத்திரமும், முன்னணி இசையமைப்பாளருமான 'தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்' இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிறந்தநாள் பரிசு:

தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ்', சமூக வலைத்தளங்களில் சிறப்புப் பதிவொன்றைப் பகிர்ந்து வரவேற்பு அளித்துள்ளது. "ராக்ஸ்டார் நம்மோடு இணைகிறார்! வருக வருக @ThisIsDSP. எங்கள் இசையமைப்பாளருக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். இணைந்து புதிய சாதனை படைக்கக் காத்திருக்கிறோம் என பதிவிட்டுள்ளனர்.

வசூல் சாதனை படைத்த பல வெற்றிப்படங்களின் பின்னணியில் உள்ள இளம் மற்றும் திறமை வாய்ந்த இயக்குநர் கல்யாண் சங்கர் இப்படத்தை இயக்குகிறார். கார்த்திக்கு ஜோடியாக முன்னணி நடிகை மீனாட்சி சவுத்ரி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். 'வாத்தி', 'லக்கி பாஸ்கர்' போன்ற பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிப் படங்களைத் தந்த சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் நிறுவனம் பிரம்மாண்ட வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறது.

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் படப்பிடிப்பு:

ஏற்கனவே கார்த்தியின் பிறந்தநாளின் போது படப்பிடிப்பு குறித்த அப்டேட்டைத் தந்த தயாரிப்பு நிறுவனம், தற்போது இப்படத்தின் முக்கியக் காட்சிகள் மிக அதிவேகமாகப் படமாக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளது. கார்த்தியை இதுவரை ரசிகர்கள் பார்த்திராத முற்றிலும் மாறுபட்ட, எனர்ஜெட்டிக்கான புதிய கோணத்தில் திரையில் காட்ட இயக்குநர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்:

முன்னதாக கார்த்தி-தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் கூட்டணியில் வெளியான படங்களின் பாடல்கள் அனைத்தும் மிகப்பெரிய ஹிட்டாக அமைந்த நிலையில், மீண்டும் இக்கூட்டணி இணைந்துள்ளதால் இப்படத்தின் ஆல்பம் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மிக விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Devi Sri Prasad
Meenakshi Chaudhary
Karthi
கார்த்தி
தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
நடிகை மீனாட்சி சவுத்ரி
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com