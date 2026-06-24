சினிமா செய்திகள்

ரஜினிக்கு நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன்- கமல்ஹாசன்

பொதுவாக படப்பிடிப்பின் போது, ​​தயாரிப்பாளர் ஓடியாடி வேலை செய்ய, கதாநாயகன் நிம்மதியாக இருப்பார்.
கமல்ஹாசன்- ரஜினிகாந்த்
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கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்திற்கு ‘தர்மன்’ என தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளார். இப்படத்தின் விழா இன்று நடைபெற்றது. விழாவில் நடிகர் கமல்ஹாசன் பேசும்போது ரஜினிகாந்த் உடனான நட்பையும் சினிமா பயணத்தையும் நினைவு கூர்ந்து உணர்ச்சிவசப்பட்டார்.

கமல்ஹாசன் பேசியதாவது:-

பல ஆண்டுகளாக எனது திரைப்பயணத்தைத் தாங்கிப் பிடித்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி. ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ஒரு படத்தைத் தயாரிக்கும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைக்கும் வரை, இந்தத் துறையில் என்னை நிலைத்திருக்கச் செய்ததற்கு நன்றி.

ஒருமுறை, மும்பைக்கு விமானத்தில் ஒன்றாகப் பயணம் செய்துகொண்டிருந்தபோது, ​​நாங்கள் இருவரும் இணைந்து நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்துகொண்டிருந்தன. நாங்கள் இருவரும் இணைந்து திரைப்படங்களில் நடிப்பதை நிறுத்திக்கொள்ளலாமா என்று விவாதித்தோம். அதே உரையாடலின்போது, ​​ஒருநாள் எங்களில் ஒருவர் மற்றவருக்காக ஒரு திரைப்படத்தைத் தயாரிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தோம்.

அந்த வாக்குறுதி நனவாவதற்குப் பல பத்தாண்டுகள் ஆனது. “அப்படியே, 40 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. நான் சமீபத்தில் RKFI அலுவலகத்தைத் திறந்தபோது, ​​அதன் தொடக்க விழாவிற்கு அவரை அழைத்திருந்தேன். நாங்கள் மாடியில் நின்று, இந்த படத்தை குறித்து மீண்டும் பேசினோம். நாங்கள் சரியான கதையைத் தேடிக்கொண்டே இருந்தோம். இன்று, நாங்கள் ஒன்று அல்ல, இரண்டு படங்களைத் தயாரிக்கிறோம். ஒன்று தர்மன் மற்றொன்று KHxRK .

“ஒரு காலத்தில் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் வேப்பமரத்தடியில் அமர்ந்திருந்த அந்த இரண்டு இளைஞர்கள் இவ்வளவு தூரம் பயணித்திருப்பதுதான் எனக்குப் பெருமையளிக்கிறது. யாருடைய ஆசீர்வாதமோ அல்லது கருணையோ எங்களை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று எப்போதும் நம்பினோம். ஆனால் இந்த அளவிற்கு அல்ல. உங்கள் அனைவராலும்தான் நாங்கள் இந்த நிலையை அடைந்துள்ளோம்.”

“பொதுவாக படப்பிடிப்பின் போது, ​​தயாரிப்பாளர் ஓடியாடி வேலை செய்ய, கதாநாயகன் நிம்மதியாக இருப்பார். ஆனால் இங்கே, ரஜினிகாந்த் யாரையும் தூங்க விடவில்லை. அவர் உற்சாகமாக ஆட்களை அழைத்து, தான் ஒரு கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் நடிப்பதாகக் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்” என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினார்.

மேலும் கமல்ஹாசன் பேசியதாவது:- “நான் பெயரளவுக்கு மட்டுமே தயாரிப்பாளர். நான் சும்மா இருந்துகொண்டிருக்க, ரஜினிகாந்தும் மகேந்திரனும் என்னுடைய பெரும்பாலான கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனலைக் கவனித்துக்கொண்டதற்காக, அவர்களுக்கும், குறிப்பாக மகேந்திரனுக்கும் நான் நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறேன்.”

இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்து மீது எங்கள் குழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. “எங்கள் முயற்சிகளையும் விருப்பங்களையும் அஸ்வத் மாரிமுத்துவிடம் ஒப்படைத்துள்ளோம். அவர் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். இது ஒரு எச்சரிக்கை அல்ல. அவருக்குப் பின்னால் ஒரு முழு அணியே துணை நிற்கிறது என்பதை அவருக்குத் தெரியப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே” என்றார்.

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