சினிமா செய்திகள்

விஜயை நேரில் சந்திப்பதை தவிர்த்தேன்... அர்ச்சனா கல்பாத்தி

எங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் அதிக வசூல் செய்த படம் GOAT தான். அதற்கு அடுத்தபடியாக ‘பிகில்’ உள்ளது என்றார்.
விஜயை நேரில் சந்திப்பதை தவிர்த்தேன்... அர்ச்சனா கல்பாத்தி
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தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நடிகராக இருந்து தற்போது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள த.வெ.க. தலைவர் விஜய் குறித்து சமீபத்திய பேட்டியில் அர்ச்சனா கல்பாத்தி கூறியிருப்பதாவது:-

தளபதி விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பது குறித்து நான் மிகவும் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறேன். ஒரு ரசிகையாகவும் தயாரிப்பாளராகவும், அவர் சினிமாவில் இல்லாததை நான் தனிப்பட்ட முறையில் உணர்வேன். அவரது படங்களைப் பார்த்துதான் நான் தீவிர ரசிகையானேன். "உங்களுக்குப் பிடித்தமான நாயகர்களை நேரில் சந்திக்காதீர்கள்" என்று ஒரு சொல்வழக்கு உண்டு. அதனால் அவர் என் தந்தையின் அலுவலகத்திற்கு வரும்போதெல்லாம் நான் அங்கிருந்து சென்றுவிடுவேன். இருப்பினும், ‘பிகில்’ படத்தில் அவருடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. என் நாயகனைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி. அவர் எங்களை ஒருபோதும் ஏமாற்றியதில்லை.

"சிங்கப்பெண்ணே" என்ற வார்த்தை மற்றும் GOAT கார் எண் பலகை ஆகியவை நல்ல நோக்கத்துடன், அதாவது நல்ல படங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் உருவாக்கப்பட்டவை; நல்ல நோக்கங்கள் எப்போதும் நேர்மறையான பலனையே தரும். தளபதி விஜய், SK-விடம் துப்பாக்கியைக் கொடுத்த நிகழ்வு குறித்துக் குறிப்பிடுகையில், ஒருவரை மற்றொருவர் மாற்றீடு செய்ய முடியாது என்று அவர் கூறினார். தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி இடம் உண்டு. இத்துறை தற்போது ஒரு திருப்புமுனையில் உள்ளது. சந்தை நிலைமை மாறியுள்ளது, பல விஷயங்கள் சரியாகச் செல்லவில்லை, மேலும் நிறைய முயற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன. அதே வேளையில், நல்ல கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தொடர்ந்து கடினமாக உழைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. நாம் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும்; தரமான படைப்புகளைப் பார்வையாளர்கள் அதிகம் ஆதரிக்கிறார்கள்.

‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போனது குறித்து என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை; ஆனால் தாமதங்கள் ஏற்படும்போது தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு வட்டிச் சுமை அதிகமாகும். அவர்களுக்கு விரைவில் தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன். அனைவரும் முதல் நாள் முதல் காட்சிக்காக (FDFS) காத்திருக்கிறார்கள். இப்படம் எப்போது வெளியானாலும், அது ஒரு மாபெரும் வெற்றிப் படமாக (BLOCKBUSTER) அமையும். அனைவரும் அதைப் பார்ப்பார்கள்.

GOAT படம் சமீபத்தில்தான் வெளியானதால், அதை மீண்டும் வெளியிடும் திட்டம் ஏதுமில்லை. இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் ‘பிகில்’ படத்தை மீண்டும் வெளியிட முயற்சிப்போம். எங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் அதிக வசூல் செய்த படம் GOAT தான். அதற்கு அடுத்தபடியாக ‘பிகில்’ உள்ளது என்றார்.

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