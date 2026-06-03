தந்தையை போலவே மகன்... ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து சந்தீப் கிஷன்

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன், ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள படம் ‘சிக்மா’. இப்படத்தில் நடிகர் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடிக்க அவருடன் பரியா அப்துல்லா, ராஜு சுந்தரம், அன்புதாசன், யோக் ஜேபி, சம்பத் ராஜ், கிரண் கொண்டா, மகாலட்சுமி சுதர்சனன் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.
லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தை ஜேசன் சஞ்சயின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜேஎஸ்கே மீடியா நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்துள்ளது. இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். ‘சிக்மா’ திரைப்படம் அடுத்த மாதம் 31-ந்தேதி உலக அளவில் வெளியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜேசன் சஞ்சய் உடன் பணியாற்றியது குறித்து நடிகர் சந்தீப் கிஷன் கூறியிருப்பதாவது:-
Jason ஒரு மிக கடின உழைப்பாளி, ஒரு சிறந்த திரைப்படப் படைப்பாளி. அவரும் அவரது குழுவினரும் இந்தப் படத்திற்காக நீண்ட காலமாக உழைத்து வருகின்றனர். படப்பிடிப்புக்கு முந்தைய பணிகள் (Pre-production) மற்றும் படத்தொகுப்பு ஆகிய இரு செயல்முறைகளிலும் அவர்கள் மிகுந்த உழைப்பைச் செலுத்தியுள்ளனர்.
என்னை மிகவும் கவர்ந்த விஷயம் அவரது பொறுமைதான். பொறுமை என்றால் என்ன என்பதை அவரிடமிருந்து நாம் நிறைய கற்றுக்கொள்ளலாம். வெறும் 25 வயதே ஆன ஒரு இளைஞர், இயக்கம் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இவ்வளவு பொறுமையாகவும், அமைதியாகவும், தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதில் இவ்வளவுத் தெளிவாகவும் இருந்தது கண்டு நான் மெய்மறந்து போனேன். அது உண்மையிலேயே பிரமிக்கத்தக்கதாக இருந்தது.
அவர் பார்ப்பதற்குத் தன் தந்தையான விஜயைப் போலவே இருக்கிறார். நீங்கள் சந்திக்கக்கூடியவர்களிலேயே மிகவும் எளிமையான மற்றும் பணிவான இளைஞர்களில் ஒருவராக அவர் திகழ்கிறார். அவரைப் போன்ற ஒரு சகோதரனைப் பெற்றதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
திரைப்பட உருவாக்கம் மற்றும் படத்தொகுப்பு ஆகிய இரண்டையும் ஆழமாகப் பயின்றிருப்பதால், அத்துறைகள் குறித்த மிகச் சிறந்த புரிதல் அவருக்கு உள்ளது. இவ்வளவு இளம் வயதிலேயே இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்ற ஒருவருடன் நான் பணியாற்றி நீண்ட காலம் ஆகிவிட்டது. இது எனக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவமாக அமைந்தது. இன்றைய தலைமுறையினர் திரைப்படக் கதை சொல்லும் முறையை (Film narration) எந்தக் கண்ணோட்டத்தில் அணுகுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது என்று கூறியுள்ளார்.