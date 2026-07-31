போயஸ்கார்டனில் வசித்த நடிகர் இன்று முதியோர் இல்லத்தில்... உதவிய ரஜினிகாந்த்

சமீப ஆண்டுகளாகக் கடுமையான நிதி நெருக்கடியைச் சந்தித்து முதியோர் இல்லத்தில் வசித்து வரும் மூத்த நடிகரும் இயக்குனருமான மோகன் சர்மாவுக்கு ரஜினிகாந்த் நிதியுதவி அளித்துள்ளார்.
தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் 170-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து, 15-க்கும் மேற்பட்ட படங்களைத் தயாரித்துள்ள மோகன் சர்மா, தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான முகம். தமிழில், அவர் அக்கரை பச்சை, நாடகமே உலகம், தூண்டில் மீன், சுயம்வரம், பிரண்ட்ஸ், பார்த்திபன் கனவு மற்றும் பிரியமான தோழி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்ததற்காக அறியப்படுகிறார். மேலும், விஜய்யின் 2005-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘சச்சின்’ படத்தில் ஜெனிலியாவின் தந்தையாகவும் நடித்தார் . அவரது தமிழ்-மலையாள என இருமொழிப் படமான கிராமம் / நம்ம கிராமம் பரவலான பாராட்டைப் பெற்றதுடன், இரண்டு தேசிய திரைப்பட விருதுகள் மற்றும் இரண்டு கேரள மாநில திரைப்பட விருதுகள் உட்பட பல விருதுகளையும் வென்றது.
தற்போது 80 வயதைக் கடந்த மோகன் சர்மாவின் பொருளாதார நிலை குறித்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் கவனம் பெற்றுள்ளார். தற்போது கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் இலவச உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதியுடன் வசித்து வரும் மோகன் சர்மா, தனது நிதி நிலைமை காரணமாக அத்தியாவசிய மருந்துகளைக் கூட வாங்க முடியாத நிலையில் இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது நிலைமையைப் பற்றி அறிந்த ரஜினிகாந்த் மோகன் சர்மாவுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தனது வாழ்க்கையைப் பற்றிப் பேசிய மோகன் சர்மா, ஒரு காலத்தில் சென்னையின் உயர்தர போயஸ் கார்டன் பகுதியில் தனக்குச் சொந்தமாக ஒரு வீடு இருந்ததை தெரிவித்தார். மேலும், விருது பெற்ற தனது ' நம்ம கிராமம்' திரைப்படம் குறித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வையும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் . அப்படத்தைப் பார்த்த பிறகு தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ.ஜெயலலிதா மிகவும் நெகிழ்ந்து போனதாகவும், ஜெயா டிவிக்காக அதன் செயற்கைக்கோள் உரிமைகளைப் பெறுவதில் ஆர்வம் காட்டியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மோகன் சர்மா மேலும் கூறியதாவது, சினிமாவில் எனது முதல் இன்னிங்ஸுக்குப் பிறகு, நான் தொலைக்காட்சிக்கு மாறி பல தொடர்களை இயக்கினேன். திரைப்படங்களும் தொலைக்காட்சியும் என்னை தொழில்ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக வைத்திருந்தாலும், எனது குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கு ஒருபோதும் அமைதியையோ மகிழ்ச்சியையோ அளிக்கவில்லை. நான் பொதுவெளியில் ஒருபோதும் பேச முடியாத அளவற்ற தனிப்பட்ட துன்பத்தை அனுபவித்தேன். இறுதியில், எனது போயஸ் கார்டன் வீட்டை விற்க வேண்டியதாயிற்று.
தன்னைக் கவனித்துக்கொள்ள நெருங்கிய உறவினர்களோ நண்பர்களோ இல்லை என்றும், இது தனது முதுமைக் காலத்தை மிகவும் கடினமாக்குகிறது என்றும் தெரிவித்தார்.