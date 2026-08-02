கன்னி- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

மகிழ்ச்சியான ஏற்றமான பலன்கள் உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குருவுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். கடன் தொல்லை அகலும். போதிய தன வரவால் குடும்பத்தில் நிம்மதி நீடிக்கும். சிலரின் இளைய சகோதரம் உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள். பார்த்துச் சென்ற வரனின் முடிவிற்காக காத்து இருப்பது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். திருமண முயற்சியை ஒரு வாரம் ஒத்தி வைக்கலாம். வீட்டு வாடகை உயரும். உறவுகளிடம் நிலவிய கவுரவப் போராட்டம் விலகி ஒற்றுமை பலப்படும். தொழில் முன்னேற்றம், வியாபார அபிவிருத்தி, எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி போன்ற நன்மைகள் நடக்கும். சுப பலன்கள் அதிகரிக்கும். எதிர் நீச்சல் போட்டு இழந்ததை மீட்பீர்கள். நண்பர்கள், சகோதரர்களால் கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். 4.8.2026 அன்று இரவு 9.54 மணி முதல் 6.8.2026 அன்று நள்ளிரவு 1.53 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பணிச்சுமையால் அலைச்சலும் சோர்வும் ஏற்படும். கோபத்தை குறைக்க வேண்டும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று கன்னிப் பெண்களுக்கு உணவு தானம் வழங்கவும்.