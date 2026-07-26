கன்னி- 2026 வார ராசிபலன் 26.7.2026 முதல் 1.8.2026 வரை

மகிழ்ச்சியான வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசிக்கு பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தில் வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார். இதுவரை தடைபட்ட வாய்ப்புகள் கிடைக்கப் பெற்று பெரிய வாழ்வியல் மாற்றம் ஏற்படப் போகிறது. தொழிலுக்கு தேவையான கடன் தொகை கிடைக்கும். பல தலைமுறையாக தீராத சொத்து பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். பெற்றோர்களின் நல்லாசி கிடைக்கும். பணப் புழக்கம் சரளமாக இருக்கும். வாங்கிய கடனை செலுத்தக்கூடிய விதத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். ஒருவரின் வருமானத்தில் நடந்த குடும்பம் தற்போது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உபரி வருமானத்துடன் நடக்கும். கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கு பதவி நீட்டிப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் பிள்ளைகளின் ஆதரவு நிம்மதி தரும். புதிய எதிர் பாலின நட்பு கிடைக்கும். கை மறதியாக வைத்த நகை, பொருள், முக்கிய ஆவணங்கள் தென்படும். வாழ்க்கைத் துணையின் படிப்பிற்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை கன்னிப் பெண்களுக்கு மங்களப்பொருட்கள் தானம் வழங்கவும்.