ரிஷபம் - வார பலன்கள்

ரிஷபம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

மாணவர்களுக்கு கல்வி ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
Rishabam
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ரிஷபம்

வேலைப்பளு மிகுதியாகும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் நீச்சமடைந்து சனி மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை பெற்றுள்ளார். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சில சங்கடங்கள் உண்டாகலாம். எதிலும் சிறப்பாக செயல்பட முடியாது. உடன் இருப்பவர்களால் மனக்குழப்பம், பணியில் சோர்வு ஏற்படும். பேச்சால், முன் கோபத்தால் நல்ல வாய்ப்புகள் தள்ளிப்போகும். பேச்சைக் குறைப்பது நல்லது. வேலைப்பளு மிகுதியாகும். மன அமைதி குறையும். வேலை ஆட்களை அனுசரித்துச் செல்லவும். கை, கால், மூட்டு வலியால் சிலருக்கு சிறு அறுவை சிகிச்சைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் நிறைந்து இருக்கும். திருமண தடை விலகி விவாகம் நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு கல்வி ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சங்கடங்கள் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் மாற்றும் வல்லமை இறைபக்திக்கு உண்டு. குல தெய்வ அருள் கிடைக்கும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று சர்க்கரை பொங்கல் படைத்து அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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