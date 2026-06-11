ரிஷபம்- 2026 ஆனி மாத ராசிபலன்

பராபள வருடம் ஆளி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்ரன் உச்சம் பெற்ற குருவோடு கூடி சகாய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். எனவே உடன்பிறப்புகள் வழியில் உதவி கிடைக்கும். பொருளாதாரப் பற்றாக் குறை அகலும், புது முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் சென்ற மாதத்தில் நிறைவடையாத சில காரியங்கள் இம்மாதத் தொடக்கத்தில் இருந்து படிப்படியாக நடைபெறத் தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் சம்பள உயர்வுடன் கூடிய வேலைக்காக செய்த முயற்சி கைகூடும் பின்னைகள் வழியில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த சுபகாரியம் இம்மாதம் முடிவடையும்.
ஆனி மாதம் 5-ந் தேதி (19.6.2026) அன்று செவ்வாய். உங்கள் ராசிக்கு வருகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 7. 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய் அவர் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிக்கும்போது விரயங்கள் அதிகரிக்கும். நல்ல காரியங்கள் நடப்பதற்காகவும், நாகரிசுப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கும் செலவிடுவீர்கள். பயணங்கள் பலன் தருவதாக அமையும். பணத்தேவை உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகாவிட்டாலும், காரியங்கள் கடைசி நேரத்தில் கைகூடிவரும். எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைத்து மகிழ்வீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மூலதனம் செய்ய ஏதேனும் சொத்துக்களை விற்கும் சூழ்நிலை உருவாகும். சுபச்செலவுகள் வரும் வாய்ப்பு உண்டு. தூரதேசப் பயணங்கள் கைகூடுவதற்கான அறிகுறி தென்படும்.
கடக ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் சுக்ரன். ஆளி 21-ந் தேதி (5.7.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு அதிபதியான சுக்ரன் சுக ஸ்தானத்திற்கு வருவது யோகம்தான். பெற்றோர் வழியில் பிரியும் கூடும். இடம், வீடு வாங்குவதில் கவனம் செலுந்துவீர்கள். உறவினர்கள் மதிக்கும்படி உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் விலகிச்சென்ற சொந்தங்கள் விரும்பி வந்து சேருவர். கருத்து வேறுபாடு நீங்கி கலகலப்பான சூழ்நிலை உருவாகும் உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் விருப்ப ஓய்வு பெற்று, சுய தொழில் தொடங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவர்.
ஆசி 31-ந் தேதி (15.7.2026) அன்று மீள ராசியில் சனி வக்ரம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு யோகம் செய்யும் கிரகமாக அவர் இருக்கிறார். அதோடு உங்கள் ராசிக்கு அஷ்டம-லாபாதிபதியாகவும் விளங்குவதால், அஷ்டமாதிபதி வக்ரம் பெறுவது நன்மைதான். என்றாலும், சனி பகவான் லாபாதிபதியாகவும் இருப்பதால், இந்த வக்ரமானது அவ்வளவு நல்லதல்ல. இருப்பினும் குருவின் பார்வை சனியின் மீது பதிவதால், அதன் கடுமை கொஞ்சம் குறையும். உங்கள் ராசிக்கு 1, 5, 8, ஆகிய இடங்களில் சனியின் பார்வை பதிகிறது. எனவே அந்தந்த இடங்கள் புனிதம் அடைகின்றன. உங்கள் ராசிக்கு யோகம் செய்யும் கிரமாக சனி விளங்குவதால் அதன் பார்வையால் நன்மையே அதிகம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும் எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்து வெற்றி காண்பீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்யாணக் கனவு நனவாகும். முயற்சிகள் கைகூடும். பூர்வீக சொத்துப் பிரச்சினை அகல, பாகப் பிரிவினைக்கு செய்த முயற்சி கைகூடும். வீட்டில் மங்கல ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறி தோன்றும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் அதிகார அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு நல்ல முன்னேற்றம் காண்பர்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய திருப்பங்கள் ஏற்படும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பரிசீலனையில் இருந்த பதவி உயர்வு இப்பொழுது கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வரும். மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு உண்டு. பெண்களுக்கு குடும்ப முன்னேற்றம் கூடும். கொடுக்க கல்கள் ஒழுங்காகும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூன்:16, 17, 20, 21, ஜூலை: 3, 7, 8, 13, 14.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம் ஆரஞ்சு.