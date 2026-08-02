விருச்சிகம்- வார ராசிபலன் 2.8.2026 முதல் 8.8.2026 வரை

வாழ்நாள் லட்சியங்களை, எண்ணங்களை கனவுகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றக் கூடிய முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் மறைந்தாலும் ராசிக்கு குரு பார்வை கிடைப்பதால் நல்ல வளமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கான சாத்திய கூறுகள் உள்ளது. திருமணம், புத்திரப் பிராப்தம் வீடு வாகன யோகம் போன்றவற்றில் நிலவிய தடைகள் அகலும். உங்களின் தோற்றம், செயல்பாடு ஆகியவற்றில் மாற்றம் ஏற்படும். நடை, உடை, பாவனைகளில் கம்பீரம் ஏற்படும். தடைபட்ட செயல்கள் வெகு விரைவில் செயலாக்கம் பெறும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அனுகூலமான சூழல் உருவாகும். சகல சௌபாக்கியமும் உருவாகும். தந்தையின் மூலம் எதிர்பார்த்த பண உதவிகள் கிடைக்கும். தந்தையின் ஆசியும் ஆஸ்தியும் கிடைக்கும். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான பேச்சு வார்த்தை பலன் தரும். வெளிநாட்டு பயணம் சாதகமாகும். ஆடி செவ்வாய்க்கிழமை கொழுக்கட்டை படைத்து அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.