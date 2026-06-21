விருச்சகம் - வார பலன்கள்

விருச்சிகம்- வார ராசிபலன் 21.6.2026 முதல் 27.6.2026 வரை

சிலருக்கு செல்வாக்கு உள்ள அரசியல் பிரமுகர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.
Viruchigam weekly rasipalan
விருச்சிகம் வார ராசிபலன்
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விருச்சிகம்

பாக்கிய பலன்கள் மிளிரும் வாரம். ராசிக்கு குரு மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை உள்ளது. பாக்கிய ஸ்தானம் பலம் பெறுகிறது. இதுவரை உங்கள் வாழ்வில் தடைபட்ட அனைத்து பாக்கியங்களும் உங்களை தேடிவரும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்தவை நல்லபடியாக முடியும். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் தீரும். வாக்குவன்மையால் நன்மை பெருகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு திருப்தி தரும். வேலையில் நிலவிய டென்சன் குறையும். தேவைக்கு மீறிய கடனை தவிர்க்க வேண்டும். சிலரின் மறு மண முயற்சி கைகூடும். பூர்வீகச் சொத்தில் நிலவிய சிக்கல்கள் நீங்கும். சிலருக்கு செல்வாக்கு உள்ள அரசியல் பிரமுகர்களின் நட்பு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு கருப்பை நோய் பாதிப்பு குறையும். அசையாச் சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. மாணவர்களுக்கு உயர் கல்வி முயற்சி வெற்றி தரும். உடன் பிறப்புகளால் நன்மைகள் உண்டாகும்.நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகள் கிடைக்கும். மருமகனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் அகலும். வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் பூர்வீகம் வந்து செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளது.கடன் தொகை வெகுவாக குறையும். ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது சிறப்பாகும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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