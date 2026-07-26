விருச்சகம் - வார பலன்கள்

விருச்சிகம்- 2026 வார ராசிபலன் 26.7.2026 முதல் 1.8.2026 வரை

தாய் வழிச் சொத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் தாய்மாமா மற்றும் நண்பர்கள் உதவியுடன் முடிவுக்கு வரும்.
Viruchigam
Published on

விருச்சிகம்

மனச் சங்கடங்கள் அகலும் வாரம். ராசிக்கு செவ்வாயின் சம சப்தம பார்வையும் குருவின் ஐந்தாம் பார்வையும் உள்ளது. இது குரு மங்கள யோகத்திற்கு இணையான பலன்களை வழங்கும் அமைப்பாகும். புதிய வாகனங்கள் சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சி கை கூடும். சொத்துக்களின் மதிப்பு ஏறும். உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். நெருக்கடிகள் தடை, தாமதங்கள் விலகும். தொழில், உத்தி யோகத்திற்காக வீடு அல்லது ஊர் மாற்றலாம். ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும். தைரியமும் தெம்பும் குடிபுகும். நினைப்பது எல்லாம நடக்கும். அன்றாட பணிகளில் திறம்பட செயல்பட முடியும். குடும்ப உறவுகளின் அனுசரனையால் அனைத்து பிரச்சனைகளும் கானல் நீராக மறையும். ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தம்பதிகளுக்குள் நல்ல புரிதல் உண்டாகும். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட மனக்கவலை முடிவுக்கு வரும். ஆரோக்கிய தொல்லைகள் சீராகும். தாய் வழிச் சொத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் தாய்மாமா மற்றும் நண்பர்கள் உதவியுடன் முடிவுக்கு வரும். ஆடி வெள்ளிக்கி ழமை குங்கும அர்ச்சனை செய்த அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com