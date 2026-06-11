விருச்சிகம்- 2026 ஆனி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் சொந்த வீட்டிலேயே சஞ்சரிக்கிறார். அஷ்டம லாபாதிபதியான புதன், சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோக'த்தை உருவாக்குகிறார். தன - பஞ்சமாதிபதியான குரு உச்சம் பெற்று உங்கள் ராசியைப் பார்க்கிறார். எனவே தொட்டகாரியங்கள் வெற்றியாகும். தொழிலில் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும். முக்கிய நபர்கள் வீடு தேடி வந்து உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவர். பார்க்கும் குருவால் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். தலைமை பதவிகளும் தானாக தேடி வரும். கல்யாணக் கனவு நனவாகும்.
ஆனி மாதம் 5-ந் தேதி (19.6.2026) அன்று செவ்வாய், ரிஷப ராசிக்கு செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கும். 6-ம் இடத்திற்கும் அதிபதியான அவர், சப்தம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து உங்கள் ராசியை பார்ப்பதால் ஒப்பற்ற நற்பலன்கள் இல்லம் தேடி வரப்போகிறது. தொட்டது துலங்கும். துணையாக இருக்கும் நண்பர்கள் தோள் கொடுத்து உதவுவர். இல்லத்தில் மங்கல ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறி தென்படும். சொந்தத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். வாடகை கட்டிடத்தில் இருக்கும் தொழிலை, சொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றும் முயற்சி கைகூடும். சந்தர்ப்பங்கள் அனைத்தும் சாதகமாக அமையும்.
கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சுக்ரன், ஆனி 21-ந் தேதி (5.7.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு சப்தம விரயாதிபதியானவர் சுக்ரன். அவர் தொழில் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது, தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும். வெளிநாட்டு முயற்சி அனுகூலம் தரும். ஆடை ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து விலகி தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் உருவாகும். பெற்றோரின் ஆதரவு திருப்தி தரும் விதம் அமையும். அதிகாரிகள் ஆதரவோடு முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
ஆனி 31-ந் தேதி (15.7.2026) அன்று மீன ராசியில் சனி வக்ரம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 4 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சனி வக்ரம்பெறும் பொழுது. உடன்பிறப்புகளின் அனுசரிப்பு குறையும். சிலருக்கு ஊர் மாற்றம், வீடு மாற்றம் உருவாகும். தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. இடம், பூமி வாங்கும் யோகம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவை தக்க வைத்துக்கொள்வது நல்லது. உங்கள் ராசிக்கு 2, 7, 11 ஆகிய இடங்களில் சனியின் பார்வை பதிகிறது. உச்ச குருவின் பார்வை பெற்ற சனி என்பதால், இக்காலத்தில் நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் வந்து சேரும். சுப விரயங்கள் அதிகரிக்கும். பெண் பிள்ளைகளின் கல்யாணத்தை முன்னிட்டு சீர்வரிசை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பழைய வாகனங்களை கொடுத்து விட்டு புதிய வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். வெளிநாட்டில் உள்ள நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து வரும் அழைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? என்று சிந்திப்பீர்கள். எதையும் திட்டமிட்டு செய்து வெற்றி காணும் நேரம் இது.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு மேலிடத்து ஆதரவு திருப்தி தரும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் வெற்றி நடைபோடும். உத்தியோகத்தில் உயர்பதவி கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு அடுக்கடுக்காக ஒப்பந்தம் வந்துசேரும். மாணவ மாணவிகளுக்கு மதிப்பெண் உயரும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடைபெறும். வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூன்: 17, 18, 19, 23, 24, 29, 30, ஜூலை: 5, 6, 15, 16.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- வைலட்