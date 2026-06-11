தனுசு- 2026 ஆனி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, அஷ்டமத்தில் சஞ்சரிக்கும் உங்கள் ராசிநாதன் குரு. அங்கே உச்சமும் பெற்றிருக்கிறார். இது அவ்வளவு நல்லதல்ல. எல்லாவற்றிலும் தடை, தாமதம் எந்து கொண்டேயிருக்கும். ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். நினைத்தது ஒன்றும். நடப்பது ஒன்றுமாக இருக்கிறதே என்று கவலைப்படுவீர்கள். வீண் பழிகளுக்கு ஆனாக தேரிடும். வரவு வருவதற்கு முன்பே செலவு காத்திருக்கும், மாதம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி குறையாமல் இருக்க சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.
ஆனி மாதம் 5-6 தேதி (19.6.2026) அன்று செவ்வாய் ரிஷப ராசிக்குச் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய் பஞ்சம விரயாதிபதியான அவர், சத்கு ஸ்தானத்திற்கு வரும் பொழுது எதிரிகளின் பலம் குறையும். இருப்பினும் மனக்கவலை அதிகரிக்கும். உறவினர்கள் பகையாக மாறலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும். சேர்த்து வைத்த சேமிப்புகள் கரையும். பிள்ளைகள் வழியில் பிரச்சினைகளும், விரயங்களும் ஏற்படும். பூர்வீகச் சொத்துக்களை பிரித்துக்கொள்வதில் தாமதம் ஏற்படும்.
கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சுக்ரன். ஆனி 21-ந் தேதி (5.7.2006) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 61 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்ரன். அவர் பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு வரும் போது. பெற்றோர் வழியில் ஆதரவு கிடைக்கும். கற்ற கல்விக்கேற்ற வேலை அமையும். பாடுபட்டதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கவில்லையே, வேறு வேலைக்கு செல்லலாமா? என்று நிளைத்தவர்களுக்கு, வெளிநாடு அல்லது வெளிமாநிலத்தில் இருந்து வேலைக்கான அழைப்புகள் வரலாம். கூட்டுத்தொழில் புரிவோர் தனித்து இயங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் மாட்டுவர். எதிர்பாராத இடமாற்றம் நன்மை தரும்.
ஆனி 31-ந் தேதி (15.7.2026) அன்று மீன ராசியில் சனி வக்ரம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2. 3 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சனி. தன ஸ்தானம் மற்றும் சகாய ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான அவர் வக்ரம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. குடும்ப பிரச்சினை அதிகரிக்கும். கொடுக்கல்- வாங்கல்களில் ஏமாற்றத்தை சத்திக்க நேரிடும். உங்கள் ராசி மற்றும் 6, 10 ஆகிய இடங்களில் சனியின் பார்வை பதிகிறது. எனவே ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். மருத்துவர் செலவு கூடும். எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும்போதும் மனக்கலக்கம் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்களிடம் கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம். குறிப்பாக யாரையும் நம்பி செயல்பட முடியாத நேரம் இது கூட்டுத்தொழில் புரிவோருக்கு கலை அதிகரிக்கும். பங்குதாரர்கள் விலகுவதாகச் சொல்லி அச்சுறுத்திய மனநிலை மாறவேண்டுமானால் மந்தன் எனப்படும் சனியை வழிபடவேண்டும்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு போட்டிகள் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு மறைமுக எதிர்ப்புகளால் மனக்கலக்கம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்காது. கலைஞர்களால் அதிசு முயற்சி எடுத்து நான் வெற்றி பெற முடியும். மாணவ மாணவிகளுக்கு மற்றி அதிகரிக்கும் பெண்களுக்கு வரவை விட செலவு கூடும். உறவினர் பகை உருவாகும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்!-
ஜூன்: 20, 21, 24, 25, ஜூலை: 3, 4, 8, 9
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்: கரும்பச்சை.